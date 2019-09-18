«Людей нужно удивлять»

Семейное дело

Кто из нас не любит торты и пирожные? Если такие люди и есть, то их очень немного. А однажды попробовав продукцию ООО «Александрия», сладкоежки точно будут покупать ее снова и снова.

- Я познакомилась с продукцией из села Тимашево несколько лет назад на Поволжской агропромышленной выставке, - вспоминает самарчанка Ирина Елезова. - Каждый год приезжаю сюда по делам и первым делом бегу к стенду Кинель-Черкасского района, чтобы купить вкуснейшие десерты, пока их не разобрали: очень хочется порадовать родных и близких. И пирожные, и торты неизменно вкусные, свежие. Спасибо кондитерам.

Семейное предприятие работает с 2007 года. Его визитной карточкой стал торт «Графские развалины», который сейчас известен по всему региону и даже за его пределами. Тимашевские торты гости Самарской области везут в Москву, Санкт-Петербург, на север страны. Уж очень они вкусные.

- Бизнес основала моя мама. Она технолог-кондитер, работала на заводе, в столовых. И у нее всегда были постоянные посетители. Они рассказывали друзьям и знакомым о том, как вкусно она готовит, хвалили ее фирменные блюда. Но больше всего ей удавались десерты. Вот она и решила начать собственное дело. И у нее это получилось, - с гордостью говорит директор ООО «Александрия» Оксана Лыкова.

Ассортимент растет

Бизнес развивался. Дочь-экономист помогала талантливой и творческой маме вести бухгалтерию, налаживать связи, а со временем возглавила семейное предприятие. Сегодня ООО «Александрия» постоянно расширяет ассортимент - здесь производится более 200 наименований кондитерских изделий. В основном это торты - их 180 видов!

- Людей надо удивлять, - уверена Оксана Лыкова. - Сегодня популярно одно, завтра - другое. Кто-то любит «Графские развалины», а кто-то - только бисквиты. Мы готовы удовлетворить любые запросы. Каждый месяц осваиваем два новых рецепта, для этого наши специалисты много учатся, посещают семинары лучших российских и зарубежных кондитеров в Самаре. Стараемся не пропускать такие мероприятия, чтобы быть в курсе современной кулинарной моды, основных тенденций. Мне кажется, наши постоянные покупатели это ценят.

Купить не трудно

Самые популярные торты, которые производит ООО «Александрия», - это «Лакомка», «Кайзер» (бисквит с наполнителем в шоколаде), хорошо знакомые всем «Прага» и «Медовый», а также «Молочная девочка».

- Моя любимый торт - «Лакомка», и дочь моя его обожает, - делится Оксана Лыкова. - Это четыре вида коржей, изюм, мак, орехи, нежный масляный крем. Поверьте, это очень вкусно!

Производство оборудовано современными печами, новейшей техникой. Но большая часть работ - а это сто килограммов тортов и пирожных в день - выполняется вручную, нежными руками мастериц. Возможно, поэтому продукция ООО «Александрия» неизменно пользуется спросом и у сладкоежек Кинель-Черкасского района, и у искушенных покупателей губернской столицы и других крупных городов региона.

- Мы поставляем торты во многие самарские магазины, нас там хорошо знают. Есть свой фирменный магазин на улице Гагарина, 12, - говорит глава семейного бизнеса. А в это время подрастает достойная смена.

- Дочь-первоклассница буквально выросла на производстве: она с двух лет рядом со мной, - улыбается Оксана. - Дочка не хуже меня знает, как испечь хороший торт. Знает все разновидности теста, все пропорции и рецептуру. Надеюсь, что в будущем она вольется в семейное дело. Кондитер - это очень благодарная профессия. Мы дарим людям положительные эмоции, ощущение праздника и счастья. Когда каждый день сталкиваешься с положительными отзывами покупателей, слышишь в свой адрес «спасибо», то понимаешь: ради этого стоит работать.

КАК НАС НАЙТИ

ООО «Александрия», с. Тимашево, ул. Революционная, 50А,

тел. 8 937 986 50 07.