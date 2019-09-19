2019-09-19T10:34:59+03:00
Спорт

«Ахмат» — «Крылья Советов» 21 сентября 2019 года: прогноз на матч 10-го тура РПЛ

Прогноз на матч 10-го тура Российской Премьер-лиги «Ахмат» — «Крылья Советов». Игра пройдет 21 сентября в Грозном
Михаил ГОРЮНОВ
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В прошлом сезоне самарцы дважды уступили "Ахмату"В прошлом сезоне самарцы дважды уступили "Ахмату"Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).
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Прогноз на матч «Ахмат» — «Крылья Советов» 21 сентября 2019 года на «Ахмат-Арене» — 1-1.

В ближайшую субботу, 21 сентября, грозненский «Ахмат» на своей арене принимает самарские «Крылья Советов» в рамках 10-го тура чемпионата России по футболу. В турнирной таблице РПЛ команды разделяет одно очко, поэтому победа крайне важна как для Миодрага Божовича, так и для Рашида Рахимова.

У хозяев в этом сезоне проблемы с дисциплиной, атакой и обороной. Они мало забивают, много пропускают и часто получают красные карточки. Так, игру с волжанами пропустит Швец, удаленный в последней проигранной игре с «Ростовом».

Тем не менее, «Ахмат» с 8 баллами в активе опережает «КС» и находится на 12 строчке. По составам клубы примерно равны, поэтому игра должна получиться боевой и неуступчивой с обеих сторон.

Гости расположились на 14-й строчке. Им откровенно не везет — не забивают пенальти, пропускают в концовках. Но нельзя сказать, что зелено-бело-синие в каком-то большом кризисе. Они хорошо атакуют. Один Александр Соболев забил больше, чем весь «Ахмат» — 7 мячей против 6.

У «КС» явно не все в порядке с оборонительной линией. Возможно, в связи с этим шанс получит новичок из Португалии Виталий Лысцов. Проблем с травмами почти нет, вопросы есть разве что по Анюкову, который последний раз не тренировался из-за простуды.

По личным встречам впереди коллектив из Грозного. С 2004-го года соперники провели между собой 23 матча, в которых преимущество чеченская команда одержала 13 побед. 6 раз удача была на стороне «КС». 4 матча закончились миром. В прошлом сезоне «Ахмат» дважды победил со счетом 2-1.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение подопечным Рахимова, средний коэффициент на них — 2,20. На «КС» — 3,52. На ничью — 3, 25.

Матч начнется в 15-00 по самарскому времени (14-00 по московскому). Встречу обсудит бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым из Ижевска. За прямой трансляцией следите на samara.kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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