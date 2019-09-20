Забыл о врачах? Страховые компании напомнят самарцам о походе в больницу

Такие данные содержатся в утвержденных Минздравом новых правилах обязательного медицинского страхования (ОМС), которые вступили в силу 28 мая 2019 года. Таким образом, в России продолжается усиление профилактической составляющей работы поликлиник и увеличение доступности населению первичной медико-социальной помощи.

По новым правилам, таких пациентов необходимо обследовать регулярно, один или два раза в год, а в зависимости от заболевания – и чаще.

Человеку должны напоминать о том, что ему пора сходить на прием к врачу, сдать контрольные анализы, пересмотреть терапию и список назначенных лекарств. Для этого ему будут звонить или писать и приглашать в поликлинику. Это будут делать и медработники, и представители страховых компаний, выдавших гражданину полис ОМС.

По новым правилам сотрудники страховых компаний также теперь обязаны работать с обращениями и жалобами граждан и разбирать спорные случаи.

Так, они должны помогать пациентам в случае возникновения конфликтных ситуаций, например, если человеку предлагают пройти обследование или консультацию за деньги, а сам он считает, что это исследование при его заболевании положено проходить бесплатно. Или если новый препарат пациенту не подходит, а врач уверен в его эффективности. Или же если долго не движется очередь на дорогое исследование или плановую госпитализацию.

Страховые медицинские организации также могут организовать дистанционную консультацию высококвалифицированного специалиста, в том числе из ведущих профильных клиник страны, с помощью телемедицинских технологий.

«Очень важно иметь третью сторону, которая может объективно оценить ситуацию, подсказать, организовать при необходимости, а чаще защитить и обеспечить законное право на получение бесплатной своевременной и качественной медицинской помощи.

Для этого в области организована работа страховых представителей в форме ПОСТ и ВИЗИТ», - объясняет исполняющий обязанности директора филиала АО «МАКС-М» в Самаре Михаил Засыпкин.

Кроме того, филиал АО «МАКС-М» в Самаре установил аппараты прямой телефонной связи граждан со страховыми представителями. В настоящее время в стационарах и поликлиниках установлено 46 аппаратов, что позволит застрахованному гражданину оперативно обращаться за консультацией к страховому представителю по всем вопросам, связанным с оказанием медицинской помощи.

Аппараты установлены в доступных местах, оснащены визуальной инструкцией, позволяющей любому человеку без дополнительных разъяснений связаться с консультантом.

«Несмотря на то, что с момента установки аппаратов прямой связи прошло не так много времени, мы уже можем говорить, что пациенты оценили удобство и доступность нового сервиса. За это время наши сотрудники зарегистрировали несколько сотен обращений, которые сразу приняты в работу. Важно, что это только начало реализации проекта, и в ближайших планах - значительное расширение сети: подобные аппараты должны появиться во всех медицинских организациях», - отмечает Михаил Засыпкин.

Важно отметить, что сегодня в соответствии с новыми правилами люди старше 40 лет могут проходить диспансеризацию раз в год. Россияне в возрасте от 18 до 39 лет имеют право проходить добровольное и бесплатное обследование раз в три года.

При этом у людей старше 40 лет появилось право сделать специальный скрининг всего организма, позволяющий повысить выявление онкозаболевания на ранней стадии. Диспансеризация останется по-прежнему бесплатной и добровольной.

В ближайшие два года федеральный Минздрав по результатам всеобщей диспансеризации и профилактических осмотров определит базовый уровень здоровья жителей страны, составит список выявленных заболеваний, от которых чаще всего страдают жители различных регионов, а также представит статистику о том, какие болезни чаще перетекают из острой стадии в хронические. Для каждого жителя страны будет определена его группа здоровья. Если во время обследования выяснится, что у человека е есть хроническое заболевание и ему необходим постоянный контроль врача, его поставят на диспансерное наблюдение.

Справка

При возникновении вопросов оказания медицинской помощи вы можете обратиться к нашему страховому представителю по бесплатному телефону «горячей линии» 88005554403. Кроме того, граждане имеют возможность обращаться в страховую медицинскую организацию на ее сайт, по любым вопросам, в том числе по вопросам защиты прав пациентов, по вопросам диспансеризации, профилактических осмотров, диспансерного наблюдения. Сайт страховой медицинской компании АО «МАКС-М» www.makcm.ru обновлен в 2019 году, удобный формат подтверждается ростом обращений граждан.

Важно!

Страховые медицинские организации активно участвуют в информировании пациентов о необходимости диспансерного наблюдения. Эта работа строится путем смс – информирования, телефонных обзвонов и подомовых обходов. Только в 2018 году таким образом оповещены более 800 тысяч застрахованных в АО «МАКС-М».

Во многом благодаря таким адресным действиям диспансеризацию ежегодно проходят более 500 тысяч застрахованных в компании граждан.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

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