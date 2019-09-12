2019-09-19T16:11:58+03:00
Общество

Моя бабушка - студентка!

Совместная программа государства и "Ворлдскиллс Россия» дает самарцам предпенсионного возраста возможность бесплатно получить новую профессию
Ольга НОВИКОВА
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..Фото: Альберт ДЗЕНЬ
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Крутой поворот

Круто изменить свою жизнь, после 50 лет сесть за парту и получить новую востребованную специальность, о которой всегда мечтал - для сотен самарцев это вовсе не сценарий кино, а свершившаяся реальность. Самарская область вошла в число российских регионов, запустивших программу переподготовки граждан предпенсионного возраста WorldSkills. В 2019 году принять участие в ней могут мужчины в возрасте 56−60 лет и женщины 51−55 лет, обучение совершенно бесплатное.

Каждый вечер с понедельника по четверг Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна (СГКСТД) открывает двери для будущих парикмахеров. Глядя на бодрых, стильных дам, осваивающих азы профессии, с трудом веришь в цифры в их паспортах. Для многих путь к специальности мечты оказался долгим и извилистым. Наталья Радаева долгие годы трудилась администратором торгового комплекса, потом пошла работать контролером на завод "Авиаагрегат". Услышав о программе WorldSkills, ни минуты не колебалась.

"Я еще очень молода, мне всего 54 года, жизнь только начинается! Если есть возможность, надо ей пользоваться, - уверена она. - Новая специальность и дополнительный заработок не повредят. Отучилась две недели и уже постригла первого клиента - это очень здорово!".

Заореж Кузбагарова признается: всю жизнь работала медрегистратором и искренне завидовала сестре-парикмахеру.

"Когда увидела в соцсети объявление, поняла - это мой шанс. С регистрацией не было никаких сложностей - на сайте www.50plus.worldskills.ru сделала все очень быстро, выбрала профессию и учебное заведение. И мечта стала реальностью! Научилась, сдала экзамен, уже перестригла всех родственников, и собираюсь идти работать в салон!" - рассказала она.

А Марина Мариничева уверена - в колледж ее привела судьба. Более 30 лет назад она уже получила здесь одну специальность - швеи-мотористки. Потом успела поработать фотографом, обойщиком мебели, поваром, сейчас открыла кафе японской кухни в российском военном городке в Душанбе: "В Самару приехала на пару месяцев, зашла в гости к своей старой учительнице в колледж - и узнала про программу. А я всю жизнь мечтала парикмахером работать! Отучусь - открою в нашем военном городке парикмахерскую, буду красоту наводить!"

. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

.Фото: Альберт ДЗЕНЬ

По высоким стандартам

Получить новую специальность предпенсионеры могут в учебном заведении, аккредитованном по стандартам WorldSkills - в Самарской области таких 15. На выбор предлагается 27 специальностей, как рабочих, так и офисных.

"Каждый выпускник, кроме стандартного документа гособразца, получает специальный «Скиллс Паспорт». Этот документ доступен любому работодателю и подтверждает наличие актуальных профессиональных умений человека. Кстати, с сентября для предпенсионеров открываем программы обучения на портных и поваров",- говорит Директор СГКСТД Татьяна Санникова.

Программа профессионального обучения граждан предпенсионного возраста по международным стандартам WorldSkills в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» сегодня реализуется во всех федеральных округах страны.

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