Энергетик Юрий Федотов: «Всю жизнь дарю людям тепло»

«Сложности не пугали»

В сентябре в России традиционно отмечают День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности. Сотрудников НК НПЗ с профессиональным праздником поздравил губернатор Дмитрий Азаров и наградил лучших из них. В списке награжденных - механик инженерно-технической группы цеха энергопроизводства Юрий Федотов. Он удостоен почетной грамоты губернатора Самарской области.

На завод Юрий Александрович пришел уже достаточно опытным специалистом.

- Я окончил Куйбышевский политехнический институт, факультет «Тепловые и электрические станции». Я был уверен, энергетика - прогрессивная и перспективная отрасль. По распределению попал на Ульяновскую ТЭЦ-2. И только тогда я понял, какую серьезную, сложную и ответственную профессию я выбрал. Книжки - одно, а практика - совсем другое.

В 1996 году молодой энергетик вернулся в родной Новокуйбышевск. В поисках работы отправился на предприятие, где всю жизнь трудились его родители. И оказался, как говорится, в нужное время в нужном месте.

- Я сразу оказался в центре событий - на НК НПЗ как раз строилась котельная, - вспоминает Юрий Федотов. - Энергоблок-2 - главный источник производства тепловой и частично электрической энергии предприятия. Как старший мастер я принимал непосредственное участие в стройке. Поскольку необходимый опыт имелся - в Ульяновске я занимался именно монтажом энергетических котлов - меня привлекли в помощь. Сложности меня не пугали.

Сейчас, более 20 лет спустя, Юрий Александрович признается: НК НПЗ поразил своими размерами.

- Я раньше ни разу не был на заводе, даже на территорию не заходил. Она оказалась огромной, это и впечатлило. А в самой работе для меня не было ничего нового.

Радовала цель - строительство энергоблока-2 позволяло предприятию не зависеть от стороннего поставщика энергоресурсов. Это было очень интересно, познавательно.

Энергоблок-2 - главный источник производства тепловой и частично электрической энергии предприятия. Фото: АО «НК НПЗ»

«Буду работать, пока есть силы»

За много лет механик решал немало непростых задач.

- Сколько работаю - постоянно учусь, каждый год узнаю что-то новое, и эта информация все больше, все объемнее, все сложнее. В общем, скучать нам на заводе некогда, - улыбается Юрий Федотов. Он внес вклад в реконструкцию теплоэнергетического оборудования. Принимает активное участие в разработке и внедрении мероприятий по повышению эксплуатационной надежности. Под его руководством был реализован проект по переводу установки на двухгодичный межремонтный пробег, это позволило существенно снизить затраты на ремонт. Его знания и опыт помогли реализовать проект реконструкции схемы подачи газа на котлы электростанции собственных нужд. Во многом благодаря работе Юрия Александровича и других высококвалифицированных специалистов НК НПЗ в 2018 году на 100% выполнен план по модернизации. Затраты на выработку тепловой энергии были сокращены на 11,5%, на выработку электроэнергии - на 9,5%.

Основная задача Юрия Федотова сегодня - своевременное выполнение качественного ремонта основного и вспомогательного энергетического оборудования, трубопроводов. Технически грамотного и ответственного работника уважают и любят коллеги, ценит руководство. А сам он щедро делится знаниями с новичками - за время работы на заводе обучил шесть молодых специалистов. Многие из них стали настоящими профессионалами и трудятся сейчас механиками. И конечно, почетная грамота губернатора - далеко не первая награда энергетика. Но, несомненно, особенная.

- Награды сотрудникам НК НПЗ Дмитрий Азаров вручал лично. Это значит, наш труд приносит пользу не только заводу, но и городу, и региону. Будущее свое вижу только на заводе. Сколько будет сил, столько и буду работать, - говорит Юрий Александрович.