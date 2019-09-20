2019-09-23T13:57:19+03:00
Общество

Энергетик Юрий Федотов: «Всю жизнь дарю людям тепло»

Механик инженерно-технической группы цеха энергопроизводства Юрий Федотов более 20 лет посвятил работе на Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе
Александра БЕЛОВА
Поделиться:
Юрий Федотов в честь профессионального праздника награжден почетной грамотой губернатора Самарской области. Фото: АО «НК НПЗ»Юрий Федотов в честь профессионального праздника награжден почетной грамотой губернатора Самарской области. Фото: АО «НК НПЗ»
Изменить размер текста:

«Сложности не пугали»

В сентябре в России традиционно отмечают День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности. Сотрудников НК НПЗ с профессиональным праздником поздравил губернатор Дмитрий Азаров и наградил лучших из них. В списке награжденных - механик инженерно-технической группы цеха энергопроизводства Юрий Федотов. Он удостоен почетной грамоты губернатора Самарской области.

На завод Юрий Александрович пришел уже достаточно опытным специалистом.

- Я окончил Куйбышевский политехнический институт, факультет «Тепловые и электрические станции». Я был уверен, энергетика - прогрессивная и перспективная отрасль. По распределению попал на Ульяновскую ТЭЦ-2. И только тогда я понял, какую серьезную, сложную и ответственную профессию я выбрал. Книжки - одно, а практика - совсем другое.

В 1996 году молодой энергетик вернулся в родной Новокуйбышевск. В поисках работы отправился на предприятие, где всю жизнь трудились его родители. И оказался, как говорится, в нужное время в нужном месте.

- Я сразу оказался в центре событий - на НК НПЗ как раз строилась котельная, - вспоминает Юрий Федотов. - Энергоблок-2 - главный источник производства тепловой и частично электрической энергии предприятия. Как старший мастер я принимал непосредственное участие в стройке. Поскольку необходимый опыт имелся - в Ульяновске я занимался именно монтажом энергетических котлов - меня привлекли в помощь. Сложности меня не пугали.

Сейчас, более 20 лет спустя, Юрий Александрович признается: НК НПЗ поразил своими размерами.

- Я раньше ни разу не был на заводе, даже на территорию не заходил. Она оказалась огромной, это и впечатлило. А в самой работе для меня не было ничего нового.

Радовала цель - строительство энергоблока-2 позволяло предприятию не зависеть от стороннего поставщика энергоресурсов. Это было очень интересно, познавательно.

Энергоблок-2 - главный источник производства тепловой и частично электрической энергии предприятия. Фото: АО «НК НПЗ»

Энергоблок-2 - главный источник производства тепловой и частично электрической энергии предприятия. Фото: АО «НК НПЗ»

«Буду работать, пока есть силы»

За много лет механик решал немало непростых задач.

- Сколько работаю - постоянно учусь, каждый год узнаю что-то новое, и эта информация все больше, все объемнее, все сложнее. В общем, скучать нам на заводе некогда, - улыбается Юрий Федотов. Он внес вклад в реконструкцию теплоэнергетического оборудования. Принимает активное участие в разработке и внедрении мероприятий по повышению эксплуатационной надежности. Под его руководством был реализован проект по переводу установки на двухгодичный межремонтный пробег, это позволило существенно снизить затраты на ремонт. Его знания и опыт помогли реализовать проект реконструкции схемы подачи газа на котлы электростанции собственных нужд. Во многом благодаря работе Юрия Александровича и других высококвалифицированных специалистов НК НПЗ в 2018 году на 100% выполнен план по модернизации. Затраты на выработку тепловой энергии были сокращены на 11,5%, на выработку электроэнергии - на 9,5%.

Основная задача Юрия Федотова сегодня - своевременное выполнение качественного ремонта основного и вспомогательного энергетического оборудования, трубопроводов. Технически грамотного и ответственного работника уважают и любят коллеги, ценит руководство. А сам он щедро делится знаниями с новичками - за время работы на заводе обучил шесть молодых специалистов. Многие из них стали настоящими профессионалами и трудятся сейчас механиками. И конечно, почетная грамота губернатора - далеко не первая награда энергетика. Но, несомненно, особенная.

- Награды сотрудникам НК НПЗ Дмитрий Азаров вручал лично. Это значит, наш труд приносит пользу не только заводу, но и городу, и региону. Будущее свое вижу только на заводе. Сколько будет сил, столько и буду работать, - говорит Юрий Александрович.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Почему оправдательных приговоров в судах России меньше, чем при Сталине
После скандальных историй - сначала с журналистом Голуновым, а затем и с актером Устиновым - стало ясно: в России нужно менять работу судов и силовиков. Но как это сделать? Об этом мы в эфире Радио «КП» спросили публициста Георгия­ Бовта
Глава Росреестра Виктория Абрамченко: Беседки и теплицы регистрировать не надо. Успокойтесь!
За последние пару месяцев начало действовать много новшеств, связанных с квартирами и дачами. Разъяснить, что к чему, к нам на Радио «КП» приехала глава Росреестра Виктория Абрамченко
Новости 24
Коллеги умершего от огнестрельного ранения экс-мэра Новокуйбышевска: «Он не особо стремился занять этот пост»
Не дождутся трамвая: рельсы вернутся на Хлебную площадь еще нескоро
В Самаре на Ракитовском шоссе «семерку» отбросило на столб после «встречи» с Volkswagen
В Тольятти настойчивый незнакомец угрожал расправой 17-летней девушке
Самарским школьникам предложили поработать диктором на игре «Крылья Советов» - «Тамбов»
Самарцам напоминают о необходимости уплаты налога на имущество до 2 декабря
Бывшего мэра Новокуйбышевска нашли в собственном доме с огнестрельным ранением
Самарский ХК ЦСК ВВС на выезде разгромил «Торпедо – Горький»
Кабаны в городе! По окраине Зубчаниновки ночью гуляли дикие свинки
И решетка не разлучит их: в колонии ИК-16 в колонии создали четыре новых семьи
Придется померзнуть: горячую воду жителям домов в районе улицы Панова вернут через четыре дня
Ждут, пока кого-нибудь убьет? На проспекте Кирова надломленное дерево угрожает пешеходам
Не на старье же любоваться! В Самаре на Некрасовском спуске воткнут многоэтажку
До Победы подождет: фонтан на Самарской площади в Самаре отремонтировать не успели
В Самаре восстановили подачу газа после обрушения стены дома на Галактионовской
Жители Самарской области «забыли» заплатить за тепло более 1,2 млрд рублей
В Самарской области «Фиксика» отправили в колонию за изготовление и сбыт «синтетики»