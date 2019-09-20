Как второклашки с капелькой нефти путешествовали.

Музей открыт для всех

Сызранский НПЗ (дочернее общество НК «Роснефть») – ведущее предприятие третьего по величине города губернии. Нефтяники есть практически в каждой семье. И узнать, чем живет сегодня завод, конечно, интересно и детям и взрослым. Музейно-презентационный комплекс Сызранского НПЗ распахнул свои двери в мае этого года. Летом здесь проходили экскурсии для коллективов цехов, с сентября музей открыт для посещения всеми желающими.

Программы посещения рассчитаны на людей разного возраста. Взрослые узнают об истории становления и перспективах развития завода, а дети пополнят знания школьной программы и получат представлении о профессии нефтяника. И почти наверняка, многие из них со временем вольются в большой и дружный коллектив СНПЗ. С удовольствием посещают музей и ветераны предприятия: для них это возможность вспомнить прошлое и узнать, чем живет родной завод сегодня, он как меняется и развивается.

Директор музея Сызранского НПЗ Елена Надршина разработала авторские экскурсии для детей разного возраста.

«Прикольная, а пахнет не очень»

На днях в музее побывали второклашки из Сызранской школы №33. Перед экскурсоводами стояла непростая задача: просто и понятно рассказать детям о сложном процессе производства нефти. И они с ней успешно справились. Чтобы заинтересовать малышей, директор музея Елена Надршина разработала авторскую экскурсию: квест «Путешествие Капельки Нефти». Какой же ребенок не любит путешествий? Во 2 «Б» таких точно нет! Поэтому мальчишки и девчонки с готовностью отправились вслед за веселой плюшевой Капелькой. Сначала они вместе ней «проникли» на завод через «трубопровод». Немного поиграли? Самое время узнать что-то полезное.

- Это электрообессоливающая и обезвоживающая установка, - показывает Елена Надршина. – И перед вами стоит очень серьезная задача: сделать нашу нефть чистой.

Разделившись на команды, дети «очищали» сырье от ненужных соли и воды – с ролью компонентов прекрасно справились разноцветные шарики. Ну и конечно, какая экскурсия без цифровых спецэффектов? Стены производственных установок становились прозрачными, позволяя любопытным школьникам увидеть, как нефть превращается в хорошо всем знакомый бензин, а также дизель и мазут. Теперь школьники точно знают, какие виды продукции выпускает Сызранский НПЗ и как они нужны людям. Самым запоминающимся моментом для детей стала возможность потрогать настоящую нефть в специальной герметичной емкости.

Разделившись на команды, дети «очищали» сырье от ненужных соли и воды.

- Нефть прикольная, а запах не очень, - прокомментировал Миша Надршин.

Финальной точкой путешествия стал мультфильм. Но необычный, а познавательный: ребятам рассказали, почему нужно беречь природные богатства страны.

- Я узнала, что нефть – это самое полезное ископаемое. Из нее делается практически все. Еще мы узнали, как очищается нефть, о разных приборах, которые помогают ее перерабатывать, - поделилась впечатлениями Станислава Крайнова.

Экскурсия ребятам очень понравилась.

- Я обязательно сюда еще вернусь, - улыбается Маша Щетинина. – Уж очень понравилось путешествовать вместе с Капелькой Нефти!

Второклашки из Сызранской школы №33 узнали много нового и полезного.

Продолжатели традиций

График посещения музейно-презентационного комплекса Сызранского НПЗ организованными группами расписан на месяц вперед – и это неудивительно, раз здесь встречают так творчески и радушно. Директор музея Елена Надршина подготовила экскурсионные программы не только для малышей, но и для учащихся 5-7 классов. И планов у нее еще много.

- Довольно много заявок на посещение от учащихся средне-специальных учебных заведений и вузов. В ближайшие дни будем встречать курсантов СВВАУЛ, - рассказывает Елена Александровна. – Со студентами мы ведем серьезный разговор о принципах работы современных технологических установок, о перспективах Сызранского НПЗ.

Педагоги со своей стороны оценили полезность начинания.

- Дети – наше будущее, они продолжат традиции своих родителей, - уверена классный руководитель второклашек Марина Хламкина. - СНПЗ много сделал для нашей школы, и эта экскурсия – очередной вклад в развитие подрастающего поколения. Просто, интересно, доступно. Дети много узнали о нефти, производстве, сырьевом богатстве страны. И эти знания, безусловно, пригодятся им в жизни.