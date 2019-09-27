2019-09-27T10:42:27+03:00
Происшествия

Под Тольятти в пожаре на сухогрузе с металлом чуть не сгорели 12 человек

С огнем боролись больше шести часов, к счастью, обошлось без жертв
Михаил ГОРЮНОВ
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На месте ЧП работал пожарный катерНа месте ЧП работал пожарный катерФото: ГУ МЧС России по Самарской области
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Серьезное ЧП произошло сегодня рано утром, в пятницу 27 сентября, на Волге в Самарской области. Примерно в 4-48 напротив Федоровских лугов в Ставропольском районе загорелся сухогруз ВОЛГО БАЛТ - 205. Он перевозил 300 тонн металлоконструкций и следовал по маршруту Санкт-Петербург - Астрахань. На борту были люди, которые могли пострадать в пожаре на сухогрузе под Тольятти.

- Судно обесточили, там находились 12 человек. 9 из них было эвакуировано до прибытия наших подразделений. К месту направили оперативные службы, было привлечено 3 плавсредства, - рассказали "КП-Самара" в ГУ МЧС России по Самарской области.

Пожарным пришлось потрудиться, ликвидируя пожар на сухогрузе под Тольятти.

На месте тушения пожара создали три боевых участка. На первом организовали отправку силами ГИМС подразделений с мотопомпами на буксиры. На втором и третьем работали пять буксиров, с которых пожарные подавали воду к очагу возгорания. На берегу создали штаб пожаротушения.

По словам специалистов, вскоре на место прибыл катер, с которого боролись с огнем. Площадь пожара составила 450 квадратных метров. Дым было видно далеко за пределами места ЧП.

Пожарные работали в тяжелых условиях Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Пожарные работали в тяжелых условияхФото: ГУ МЧС России по Самарской области

Только в 10-52 объявили локализацию пожара. В 11-03 открытый огонь ликвидировали.

- На тушение пожара было задействовано 12 звеньев ГДЗС. Всего на тушение привлечено 105 человек 33 ед.тех., в том числе 14 плавсредств, из них от МЧС привлечено 56 человек, 17 ед.тех., в том числе 4 плавсредства, - отметили в региональном ГУ МЧС.

Сейчас по факту происшествия назначена проверка. Устанавливается причины случившегося. Одна из основных - сухогруз загорелся из-за короткого замыкания в машинном отделении. По имеющимся сведениями, обошлось без жертв.

Под Тольятти горит сухогруз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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