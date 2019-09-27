Под Тольятти в пожаре на сухогрузе с металлом чуть не сгорели 12 человек

Серьезное ЧП произошло сегодня рано утром, в пятницу 27 сентября, на Волге в Самарской области. Примерно в 4-48 напротив Федоровских лугов в Ставропольском районе загорелся сухогруз ВОЛГО БАЛТ - 205. Он перевозил 300 тонн металлоконструкций и следовал по маршруту Санкт-Петербург - Астрахань. На борту были люди, которые могли пострадать в пожаре на сухогрузе под Тольятти.

- Судно обесточили, там находились 12 человек. 9 из них было эвакуировано до прибытия наших подразделений. К месту направили оперативные службы, было привлечено 3 плавсредства, - рассказали "КП-Самара" в ГУ МЧС России по Самарской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="368" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/734478" frameborder="0"></iframe> Пожарным пришлось потрудиться, ликвидируя пожар на сухогрузе под Тольятти.

На месте тушения пожара создали три боевых участка. На первом организовали отправку силами ГИМС подразделений с мотопомпами на буксиры. На втором и третьем работали пять буксиров, с которых пожарные подавали воду к очагу возгорания. На берегу создали штаб пожаротушения.

По словам специалистов, вскоре на место прибыл катер, с которого боролись с огнем. Площадь пожара составила 450 квадратных метров. Дым было видно далеко за пределами места ЧП.

Пожарные работали в тяжелых условияхФото: ГУ МЧС России по Самарской области

Только в 10-52 объявили локализацию пожара. В 11-03 открытый огонь ликвидировали.

- На тушение пожара было задействовано 12 звеньев ГДЗС. Всего на тушение привлечено 105 человек 33 ед.тех., в том числе 14 плавсредств, из них от МЧС привлечено 56 человек, 17 ед.тех., в том числе 4 плавсредства, - отметили в региональном ГУ МЧС.

Сейчас по факту происшествия назначена проверка. Устанавливается причины случившегося. Одна из основных - сухогруз загорелся из-за короткого замыкания в машинном отделении. По имеющимся сведениями, обошлось без жертв.