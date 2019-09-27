«Дети кричали и звали на помощь»: в страшном пожаре в Чапаевске погибли двое братьев-школьников

Страшная трагедия сегодня рано утром, в пятницу 27 сентября, произошла в Чапаевске. На четвертом этаже дома на улице Короткой в квартире начался пожар, к сожалению, не обошлось без жертв.

— В ходе тушения пожара были обнаружены тела двух малолетних детей 9 и 12 лет. Признаков насильственной смерти на телах нет. Точные причины пожара и смерти детей проводятся необходимые экспертные исследования, — сообщили в СУ СК России по региону.

Как стало известно «КП-Самара», погибшими оказались двое братьев. 30-летняя мама мальчиков Елена В. ушла на работу. Местные жители говорят, что она одна воспитывала троих детей и трудилась на заводе.

— Третий ребенок — самый младший — жив. Он сейчас в больнице, в тяжелом состоянии. Надышался гарью, — говорят очевидцы.

По описанию соседей пострадавшей семьи, все произошло очень быстро.

— Как-то резко начало гореть и дымить. Дети кричали, звали на помощь, чуть не прыгали с окна, но никто не успел им помочь. Пожарные приехали и тушили квартиру уже снаружи, все было в дыму, — делятся они.

Семью описывают как дружную. Мама очень любила своих детей, совсем недавно они в очередной раз пошли в школу. Знакомые про мальчишек говорят только хорошее — веселые, любили играть в футбол.

Но что же случилась? В этом сейчас разбираются специалисты.

— Площадь пожара составила 15 кв. м. Для тушения пожара привлечено 24 человека, 7 единиц техники, от МЧС- 18 человек и 5 ед. техники. В 07.43 пожар ликвидировали, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

Предварительная причина случившегося — неосторожное обращение с огнем. Соседка Елены Ольга предполагает, что может иметь значение и еще один момент:

— Позавчера их соседка с пятого этажа протопила. Может, замыкание произошло. Мама на работе была. Детки одни были.

Правоохранители продолжают разбираться с ЧП. Не исключено, что по окончании проверки будет возбуждено уголовное дело.

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По предварительным данным, погибшим было всего 8 и 12 лет (подробности)