Убийство двухлетней девочки, расстрел и смертельный звонок: пять самых громких преступлений минувшего лета

Первый месяц осени уже подходит к концу, а лето все больше остается в прошлом. Для кого-то — не самом приятных. Преступлений было достаточно, причем самой разной направленности. Журналисты «КП-Самара» вспомнили самые интересные криминальные события с июня по август и узнали, как сейчас с ними обстоят дела.

Убийство двухлетней Ксюши

Трагедию Ксюши обсудили на федеральном ТВФото: принтскрин видео.

Началось лето с жуткого происшествия в Тольятти. 9 июня в квартире на бульваре Курчатова до смерти забили 2-летнюю Ксюшу. Лицо и тело девочки оказалось все покрыто гематомами, шансов на жизнь у нее не оставалось.

— Я пришла позже обычного в тот день, нагнулась ее поцеловать, а она не повернулась ко мне, включила свет, а она уже не дышала, — рассказывала мама девочки Зинаида на ток-шоу «Пусть Говорят», до куда дошло обсуждение этой истории.

Подозреваемым в зверском убийстве оказался отчим девочки Антон Проскурин. Убивая ребенка, он был пьян. Возможная причина агрессии — то, что девочка не успела дойти до туалета.

Волонтеры и правоохранители выяснили, что Ксению могли колотить и раньше. Вероятно, мать знала об этом, хоть и уверяла обратное. В ее фотоаппарате нашли снимки избитой Ксюши.

Проскурин арестован, следствие по уголовному дело продолжается. На днях Зинаиду ограничили на 6 месяцев в родительских правах в отношении двоих ее живых детей. Антона таких прав в отношении их общего с Зиной сына, который родился в мае, лишили вовсе. Сейчас малыш находится в доме малютки.

Заманили по телефону, зарезали и сожгли в «Газели» для скотины

Смерть Эльмира шокировала жителей регионаФото: соцсети

В ночь с 8 на 9 июня страшное преступление совершено в Похвистневском районе. Пожар в лесу около небольшого поселка Матьян оказался попыткой замести следы. Возле сгоревшей «Газели», прямо на выходе с водительского места, очевидцы обнаружили труп 29-летнего владельца машины Эльмира Ахмедов — ноги на сидении, а туловище снаружи. Видимо, преступнику не хватило сил его поднять.

Перед тем как скрыться, злодей слил топливо из бензобака, облил авто и поджег его.

На теле погибшего зафиксировали ножевые ранения. Предположения о несчастном случае отбросили сразу и возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Следы привели сыщиков к Екатерине И. — знакомой Ахмедова. Выяснилось, что Эльмир оказывал ей знаки внимания и это очень не нравилось сожителю девушки. Потерпевшего по телефону девушку пригласили на встречу. Он поехал на «Газели», на которой работал — перевозил скотину. В доме, где должно было состояться свидание, была засада. Молодого человека зверских зарезали.

Подозреваемым оказался 26-летний Александр Горшков. Ранее он уже был судим за совершение кражи. Следователи подтверждают, что ссора возникла на почве ревности.

Сейчас Горшков под стражей. Разбирательства по делу продолжается. Вскоре материалы по делу должны передать в суд.

Убийства спортсменов в Тольятти

Илья Тягун на открытии клуба "Ахмат"Фото: соцсети

В конце июня внимание снова переключилось на Тольятти. Автомобильная столица страны вернулась в девяностые годы. 24 числа в кафе «Левша» зарезали во время разборки из-за долга молодого дзюдоиста Евгения Кушнира. Предполагаемый убийца задержан, а Евгению, судя по тому, как развивались события, просто повезло меньше всех во время обоюдного конфликта.

27 июня на улице Калмыцкой застрелили 36-летнего Илью Тягуна, который незадолго до этого принимал участие в открытии в городе бойцовского клуба «Ахмат».

Стрелок известен, ЧП произошло возле его дома. 34-летний Азиз Хидиров, хоккеист-любитель и некогда директор ООО «Мираж-Авто». Судя по камерам наружного наблюдения, которые полностью засняли преступление, мужчины сначала долго о чем-то беседовали, потом продолжили разговор по пути к машине Тягуна, в которой уже ждал водитель.

Азиз до сих пор в розыскеФото: соцсети

Когда они пожали друг другу руки и распрощались, Хидиров достал пистолет и несколько раз выстрелил в спину своего собеседника. Илья скончался на месте, убийца ушел.

Точные причины трагедии неизвестны. И потерпевший, и его обидчик раньше были замешаны в криминальных делах. Каждого связывали с чеченской ОПГ, некогда действовавшей в Тольятти.

Убийство директора бойцовского клуба "Ахмат" Ильи Тягуна.

Истинный мотив будет известен лишь после задержания Хидирова. Ему до сих пор удается скрываться от правосудия.

Леха Добро и миллионы

Никто не знает, где сейчас Леха ДоброФото: соцсети

В Самаре запомнилось менее кровавое, но весьма коварное преступление. 31-летний Алексей Поспелов, он же Леха Добро, понабрал у друзей долгов — говорят, там больше 150 миллионов рублей — и скрылся. Где он? Никто не знает, мужчина в федеральном розыске.

Один мужчина дал Лехе больше 3 миллионов рублей — на покупку б/у автомобиля. Они дружили 10 лет и дающий не сомневался, что ему все вернут. На похожие нужды Поспелову одалживали и многие другие его товарищи.

12 июня стало понятно, что Алексей исчез. И деньги тоже. Добро просто перестал выходить на связь. К его дому пришли потерпевшие, но жена сопроводила их, сказав, что не знает, где скрывается муж.

— Уголовное дело возбуждено по факту мошеннических действий горожанина в отношении 20 физических лиц. Юридических лиц среди потерпевших нет. Стоимость причиненного гражданам ущерба в настоящее время оценивается в сумму свыше 40 миллионов рублей, — говорили «Комсомолке» в прокуратуре Самарской области.

Сейчас ситуация не слишком изменилась. Расследование продолжается.

Исчезновение на кладбище

Андрей Маклаев в розыске уже длительное времяФото: соцсети

В конце июля в розыск объявили 50-летнего предпринимателя Андрея Маклаева из Самары. Последний раз мужчину видели рядом с кладбищем Рубежное днем 24 июля — на его белой «Камри» с номером Х663КА.

Не исключено, что исчезновение Маклаева как-то связано с делом об убийстве борца Владимира Попова, известного также под псевдонимом Якудза. Его расстрелял 9 мая 2017 год киллер, в последствии сбежавший в Азию. В ноябре Попов скончался.

Следователи считали, что Андрей Маклаев и его знакомый Игорь Гужин решили избавиться от Якудзы после того, как 20 апреля 2017 года на территории кладбища «Рубежное» между представителями их организации по оказанию ритуальных услуг и Поповым, отстаивающим права другой, произошла ссора. Для ликвидации они привлекли Хуснидина Нуридинова по прозвищу Хан, который нашел исполнителя.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/680994" frameborder="0"></iframe> Убийство борца Владимира Попова в Самаре.

Маклаев был на скамье подсудимых, считался одним из организаторов расправы, но присяжные его оправдали. В конце августа Верховных суд отменил этот вердикт. Но Андрея уже и след простыл. В связи с его исчезновением в СУ СК в сентябре возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ — «Убийство». Расследование находится в активной стадии.

Были и другие интересные дела, например, несостоявшееся заказное убийство из-за ребенка в Тольятти. Но мы остановились на этой пятерке случаев. Хочется верить, что все они дойдут до своего логического завершения.