2019-09-20T13:58:18+03:00
Спорт

Уфа - Спартак 20 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 10 тура РПЛ

Футбол. Уфа - Спартак. Онлайн-трансляция матча 10 тура РПЛ на Уфа-Арене 20 сентября 2019 года. Где смотреть, составы команд, статистика игры, прогноз букмекеров
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Игроки "Спартака" намерены не отдать победу в "Уфе"Игроки "Спартака" намерены не отдать победу в "Уфе"Фото: с сайта ФК "Спартак".
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10 тур Чемпионата России РПЛ откроет игра Уфа - Спартак 20 сентября 2019 года. Прямая онлайн-трансляция матча начнется в 17.30 (мск). Столичный клуб приезжает на Уфа - Арену, находясь на шестом месте турнирной таблицы с 14 очками. Хозяева занимают 9 строчку с 11 очками.

"Уфа" не выигрывает уже на протяжении двух туров, до этого команда Вадима Евсеева выиграла у "Ростова" и "Зенита". При этом клуб забивает в каждом матче. Однако, на матч со "Спартаком" команда выйдет без своего лучшего бомбардира - Слай перешел в Динамо.

"Спартак" в этом году пока никак не может сыграться. Команда вылетела из "Лиги Европы" после "Браги", даже не попав в группу. После этого в чемпионате России клуб проиграл "Зениту" и "Уралу".

Статистика личных встреч Уфа - Спартак

Команды играли между собой 10 раз, все в РПЛ. Четыре победы на счету Спартака, четыре - за Уфой. В прошлом сезоне В домашнем матче победила Уфа со счетом 2:0, а вот когда клуб из Башкортостана приехал в Москву, игра закончилась со счетом 1:3.

Прогнозы букмекеров на матч Уфа - Спартак 20 сентября

По мнению аналитиков, столичные гости имеют больше шансов на победу в Уфе. Коэффициент на их "викторию" составляет 2,18, "Уфе" дают меньше шансов - коэффициент 3,58. С другой стороны, у "Уфы" неплохая мотивация на игру - победа позволит им догнать "Спартак" в турнирной таблице. Но и москвичи не сдадутся, ведь практически все их соперники сейчас заняты кубковыми матчами, а у них есть время побороться за первые места.

Видеотрансляция матча Уфа - Спартак 20 сентября, 10 тур

Прямую трансляцию встречи смотрите 2- сентября в 17.20 на канале МАТЧ Премьер. Наблюдать за прямой текстовой трансляцией можно на сайте kp.ru. Расскажем про самые яркие моменты, покажем забитые голы - следите за игрой Уфа- Спартак онлайн.

Уфа - Спартак, 20 сентября, смотреть онлайн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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