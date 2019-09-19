Из учителей - в сварщицы

"Самое время активно учиться"

Все лето в самарских колледжах по вечерам занимались необычные студенты. Взрослые состоявшиеся люди, многие из которых уже нянчат внуков, заново, как в молодости, сели за парты и встали к учебным станкам, чтобы получить новую, востребованную специальность.

Самарчанка Ирина Евграфова много лет проработала учителем математики, сначала в школе, затем - в колледже. И именно там впервые увидела, как приходящим на экскурсию старшеклассникам дают попробовать поработать сварочным аппаратом.

"Увидела - и загорелась: хочу так же! Конечно, сама себе приводила тысячи причин, по которым это невозможно. Но когда знакомая рассказала про программу WorldSkills для предпенсионеров, решилась. Близкие, конечно, сначала удивились, даже подшучивали, но потом одобрили мое решение. В конце концов мне всего 53 года, самое время учиться, вести активный образ жизни, узнавать что-то новое! " - говорит она.

Попасть в группу оказалось совсем несложно. Для этого достаточно зарегистрироваться на специальном сайте www.50plus.worldskills.ru и выбрать из списка компетенций желаемую профессию. В 2019 году участвовать в программе могут женщины 1964-1968 годов рождения и мужчины 1959-1963 годов рождения, а также люди, имеющие право на досрочную пенсию, то есть за пять лет до выхода. Программа бесплатна для предпенсионеров.

Освоить специальность "Сварочные технологии" студенты старшего возраста могут в Самарском колледже сервиса производственного оборудования (СКСПО). Обучение длится около месяца - 144 часа, из которых львиную долю занимает практика. Ирина признается: когда впервые шла на практическое занятие, то так переживала из-за возможной неудачи, что руки дрожали. Но на поверку все оказалось не так уж и сложно и экзамен был успешно сдан.

"Я очень благодарна программе WorldSkills за возможность получить вторую специальность. Возраст для этого точно не помеха!", - делится планами Ирина.

Возможности на любой вкус

Программа профобучения по международным стандартам WorldSkills в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» уже запущена почти во всех регионах страны. Получить новую специальность можно в учебном заведении, аккредитованном по стандартам WorldSkills - в Самарской области таких 15. Переподготовку можно пройти по 27 компетенциям. Это как рабочие профессии, так и специальности сферы услуг. Есть и вполне офисные направления, такие как дизайн интерьера или программные решения для бизнеса.

Эксперт WorldSkills, преподаватель СКСПО Юрий Филиппов отмечает: переобучение помогает зрелым специалистам повысить конкурентоспособность и мобильность, тем самым укрепив свои позиции на рынке труда.

"Основная задача - развитие практических навыков и умений. По требованиям WorldSkills все обучение ведется на профессиональном оборудовании, которое используется на предприятиях, а студенты выполняют достаточно сложные задания",- рассказывает он.

Каждый выпускник получает специальный «Скиллс Паспорт» — новый на рынке труда, но уже признанный ведущими работодателями страны сертификат, который подтверждает наличие актуальных профессиональных умений человека.

Материал подготовлен в рамках реализации национального проекта «Демография».