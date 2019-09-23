Мы же забивали! Как после 10 туров "Крылья Советов" оказались на последнем месте и что дальше

Страшный сон для футбольной Самары – «Крылья Советов» на последнем месте в РПЛ. Здесь до ФНЛ рукой подать. А возвращаться в первый дивизион ни команде, ни болельщикам совсем не хочется. Однако ни по составу, ни по игре «КС» и близко не должны быть в самом подвале турнирной таблицы. Так что же случилось? Не пора ли бить тревогу и что-то менять? Детально разбираемся, как «Крылья» очутились на последнем месте, и выясняем, что делать дальше.

Как так вышло?

За 10 игр «Крылья Советов» смогли набрать скудные восемь очков. Это две победы и две ничьи. Четыре матча самарцы проиграли. Причем так чтобы проиграли по делу и без шансов – такого не было. Что, с одной стороны, радует, а с другой – расстраивает. В матчах со «Спартаком» и «Локомотивом» «КС» упустили ничью на последних минутах, а в игре с «Краснодаром» развалились в начале второго тайма после нереализованного пенальти. Единственная игра, где «КС» смотрелись блекло – с «Уфой», но и там были все шансы зацепиться за ничью. Так что все поражения – не совсем по делу. Но за хорошую игру очков не дают.

Ничьи и победы самарцы добыли в играх с очень непростыми соперниками. Обыграли ЦСКА и «Урал» (после 10 туров «армейцы» на втором месте, а «шмели» - на шестом), поделили очки с неплохо укрепившимся «Динамо» и всегда крепким «Ахматом».

Но если все не так плохо, почему последнее место? Тут нас немного обманывает статистика. «Крылья Советов» по факту не последние. Сразу у трех команд одинаковое количество очков – по восемь – у «КС», «Оренбурга» и «Тамбова». Так что все три клуба делят 14-16 места. Кроме того, у всех трех команд одинаковое количество побед и ничьих – по две. А вот соотношение забитых-пропущенных у «Крыльев» лучше: -3 против -5 у «Оренбурга» и -6 у «Тамбова». При этом ни с теми, ни с другими «КС» в этом сезоне еще не встречались, а между собой «Оренбург» и «Тамбов» сыграли вничью. Как вышло, что именно самарцы оказались последними – не очень понятно, но это и не важно.

В летнее трансферное окно «Крылья» пополнили сразу несколько футболистов. Некоторые из них уже вписались в игру самарцев.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Все легко поправить

Последнее место после 10 туров не важно еще и потому, что плотность таблицы РПЛ запредельная. От 10 места «КС» отделяют каких-то два очка. То есть – одна победа. А от шестого и места в Лиге Европы – шесть. Тем более, что впереди у подопечных Миодрага Божовича игры с прямыми конкурентами. 28 сентября самарцы примут «Тамбов», спустя неделю отправятся в гости к «Сочи», который идет на 12 месте с девятью очками, а еще через неделю сыграют на «Газовике» с «Оренбургом». Так что главные зарубы еще впереди и все еще может кардинально поменяться.

В идеале самарцам нужно брать девять очков из девяти. И «Крылья» могут это сделать. Однако такая плотность в турнирной таблице не просто так – все команды равные. И «Тамбов», и «Сочи» уже показали, что планируют задержаться в Премьер-лиге.

У «Тамбова» Александра Григоряна плохо разве что только с логотипом и иногда с удачей. Это очень опасная команда, «Спартак» и «Ростов» не дадут соврать.

«Сочи» похвастаться волчьим характером, как у «Тамбова», не может, зато состав у южан на порядок сильнее состава «волков». Никита Бурмистров, Миха Мевля, Александр Бухаров, Иван Новосельцев, Эльмир Набиуллин, Дмитрий Полоз, Ибрагим Цалагов. К этому филиалу «Зенита» еще добавить вернувшихся из Польши и Турции Сослана Джанаева и Федора Кудряшова, а также забивавшего Италии за Армению Александра Карапетяна и мы получим футбольный клуб «Сочи». В прошлом туре южане добились волевой победы над «Динамо» и настраиваются брать очки в матчах с «Ахатом» и «Крыльями».

Про «Оренбург» и говорить не стоит. Все помнят два проигрыша в прошлом сезоне. Так что недооценки соперника в стане «КС» точно не будет.

Игроки и, судя по всему, руководство верят в Миодрага Божовича.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Божович – на выход?

Вряд ли. Игра «Крыльев» хоть и далека от идеала, но не лишена мысли. «Крылья» играют внятно, хоть и не всегда эффективно. Замысел тренера разглядеть можно, но этого пока мало.

При этом игроки и, судя по всему, руководство верят в Божовича.

- Он нравится всем нам как тренер, команда полностью доверяет Божовичу. Атмосфера в коллективе и отношения с тренером у нас хорошие, - заверил после игры с «Ахматом» один из лидеров гонки бомбардиров РПЛ, форвард «КС» Александр Соболев.

Кстати о Соболеве. Его игра очень выручает «Крылья». Неожиданный прорыв молодого нападающего в начале этого сезона приносит волжанам очки. Главное теперь, чтобы Соболев не растерял запал.

Александр Соболев своей игрой в этом сезоне тащит «КС».Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Кроме того, очень хорошо вписались в игру самарцев молодые защитники Максим Карпов и Никита Чернов. Приятно удивляет Дмитрий Кабутов, а Антон Зиньковский, видимо, преодолел синдром второго сезона и вот-вот вернется на прежний уровень. Плюс Дмитрий Комбаров, Александр Гацкан и Александр Анюков добавили «КС» опыта.

Однако все дифирамбы составу «Крыльев Советов» ничего не будут стоить, если команда не возьмет очков в матчах с прямыми конкурентами.

До конца первого круга у «КС» осталось 5 матчей. Дома – с «Тамбовом», «Зенитом» и «Рубином». На выезде – с «Сочи» и «Оренбургом». Как минимум в четырех встречах самарцы могут надеяться на три очка. Да и с «Зенитом» пободаться на «Самара Арене» можно – команда Божовича способна дать бой лидеру.

Помимо этого до зимней паузы будут еще четыре игры второго круга. И здесь волжан будут ждать «Спартак» и ЦСКА в Москве и «Уфа» и «Урал» в Самаре.