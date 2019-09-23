Мордовия – Ростов 25 сентября 2019: прогноз на матч Кубка России по футболу

Прогноз на матч Мордовия – Ростов 25 сентября 2019 – 0:3.

В 1/16 финала Кубка России по футболу жребий свел диаметрально противоположных соперников. «Ростов» - один из лидеров РПЛ, который только в этом туре неожиданно упустил первое место (его подопечные Валерия Карпина делили с «Зенитом» и «Краснодаром»). «Мордовия» - снова плетется в хвосте турнирной таблицы ФНЛ. Команда из Саранска за 14 туров набрала 13 очков и делит 15-17 места с курским «Авангардом» и «Краснодаром-2».

Сомневаться в успехе «Ростова» не приходится. Даже вторым составом южане должны без проблем разбираться с аутсайдером ФНЛ. Букмекеры тоже не верят в сенсацию. Коэффициент на победу команды Карпина – около 1.5 – 1.6. На победу «Мордовии» дают 6.7 – 6.8.

В прошлом туре «Ростов» неожиданно уступил «Тамбову» 1:2 (кстати, тоже в Саранске), так что победа в 1/16 финала Кубка страны нужна, чтобы немного сгладить негативные эмоции после поражения и потери первого места.

«Мордовия» на подъеме. Ей удалось победить впервые с середины августа: команда из Саранска обыграла прямого конкурента за борьбу за выживание – ивановский «Текстильщик». Скромно – 1:0. Но вряд ли это поможет справиться с грозным «Ростовом».

В последний раз до этого кубкового матча команды встречались в мае 2016 года. Тогда «Мордовия» победила 2:1. Встреча проходила в Саранске. Однако статистика все равно на стороне южан – из шести сыгранных между собой матчей «Ростов» побеждал в трех. Два раза сильнее была «Мордовия». Еще один матч завершился вничью.

Игра между «Мордовией» и «Ростовом» в рамках 1/16 финала Кубка России пройдет 25 сентября в Саранске на стадионе «Старт». Матч начнется в 18:30 по московскому времени.