Когда включат отопление в Самаре в 2019 году: отопительный сезон должен начаться уже 26 сентября

На совещании в городской администрации рассказали, когда включат отопление в Самаре в 2019 году. Для начала отопительного сезона 2019 в Самаре нет никаких преград: подавать тепло в социальные учреждения региона начали уже с 21 сентября. Еще в субботу отопление включили в двух роддомах, онкоцентре. С 23 сентября тепло будет появляться в школах, детских садах и поликлиниках.

Сейчас же вовсю идут работы по регулировке и отладке режимов работы отопительных систем в жилом фонде. По данным администрации, к зиме готовы 10621 многоквартирный дом - это 100% от общего количества жилых зданий в Самаре. Готовы к зиме 102 котельные и 700 объектов социальной сферы.

- Отопительный сезон в Самаре в 2019 году начнется 26 сентября, пуск тепла будет постепенным, - отметили в администрации города. Синоптики сообщают, что до 26 сентября температура днем будет около 5-10 градусов. А ночью местами возможны заморозки до -3 градусов.

Интересно, что в этом году будут многоступенчато оценивать готовность жилфонда к зимнему сезону. Проверять будут гидравлические системы, а также кровли, состояние вентканалов и дымоходов, исправность газового оборудования. При этом паспорт готовности дом получит только в том случае, если замечаний нет ни по одной позиции.

- Пуск тепла – это всегда напряженный период, который требует круглосуточной работы. Прошу все ответственные структуры максимально оперативно отрабатывать каждый адрес, в тесном контакте с районными администрациями и с самими жителями, - отметила глава города Елена Лапушкина.

Всю информацию в администрации обещают отслеживать в режиме онлайн. Пожаловаться на отсутствие тепла в доме после 26-го сентября можно и в наши группы ВК и по электронной почте kpsamara@phkp.ru.