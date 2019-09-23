Голы Александра Соболева в РПЛ 2019-2020: как забивал лучший бомбардир Крыльев Советов

«Крылья Советов» пока не могут найти свою игру в РПЛ и подняться со дна турнирной таблицы. Команда отчаянно борется за каждые очки, но добыть победу или хотя бы ничью получается далеко не всегда. Чуть ли не единственной отрадой для самарских болельщиков является выступление форварда «КС» Александра Соболева. 22-летний нападающий так ярко стартовал в сезоне, что приковал к себе внимание не только грантов российского футбола, но и иностранных клубов.

За 10 туров Соболев забил семь голов. Предлагаем вспомнить все мячи форварда за «КС» в сезоне 2019-2020.

Забивать Александр Соболев начал с первого тура. Он без доли скромности дважды распечатал ворота ЦСКА. Сначала разобравшись с защитниками, потом пробив Игоря Акинфеева с пенальти. Лучшего старта в чемпионате и не придумаешь.

Крылья Советов - ЦСКА 14 июля 2019. 1:0. Гол Александра Соболева в 1 туре РПЛ.Крылья Советов - ЦСКА 14 июля 2019: Александр Соболев открывает счет в матче.

Крылья Советов - ЦСКА 14 июля 2019. 2:0. Второй гол Александра Соболева в 1 туре РПЛ.Крылья Советов - ЦСКА 14 июля 2019: Соболев оформляет дубль с пенальти

Следом пострадал тульский «Арсенал» во втором туре. «Крылья» тогда уступили 2:3, Соболев забил в падении через себя. Эту бисиклету позже признают лучшим голом июля в РПЛ, а Соболев станет еще и лучшим игроком месяца в чемпионате России, обогнав Элдора Шомуродова и Артема Дзюбу.

Роскошный гол Соболева ударом через себя в ворота "Арсенала".

Следом под горячую руку 22-летнего форварда «КС» попал «Локомотив». Правда, гол Соболева снова не помог самарцам победить – «железнодорожники» вырвали победу на последних минутах. Зато посмотрите на этот шедевр – Соболев оттеснил защитников, сыграл на опережение и грамотно и зряче пробил. Трудовая красота.

Крылья Советов - Локомотив 3 августа 2019. 1:1. Александр Соболев сравнивает счет в матче 4 тура РПЛ.Крылья Советов - Локомотив 3 августа 2019: Александр Соболев сравнял счет

А потом был вот этот гол «Уралу». Похоже, Соболев просто не умеет забивать не красиво.

Гол Соболева с падения в ворота Спартака 25 августа в 7 туре РПЛ. Крылья Советов -Спартак 1:0.Соболев открывает счет в матче

Урал - Крылья Советов 17 августа 2019. 0:2. Гол Александра Соболева..Урал - Крылья Советов 17 августа 2019. Александр Соболев красивейшим ударом удваивает преимущество гостей.

Забил форвард волжан и «Спартаку». Соболев продавил защиту красно-белых и откликнулся на передачу Канунникова. Максименко спасти свою команду не мог.

Кабутова подал с фланга – Соболев первый на мяче – 1:0. Трибуны красавца-стадиона в Краснодаре могли бы увидеть и дубль одного из лучших бомбардиров сезона, однако Соболев промахнулся с 11-метровой отметки. А «Крылья» уступили 2:4.

Краснодар - Александр Соболев открывает счёт, гол в ворота Краснодара, 9 тур РПЛ 15 сентября.Краснодар - Крылья Советов. 0:1. Александр Соболев

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