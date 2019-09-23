Лечили от простуды, оказалось - рак: питерские врачи спасают годовалого Пашу из Кинеля

"Я чувствовала, что с Павликом что-то происходит!"

Паше Симонову всего-то 1 год и три месяца. Мальчик родился 8 июля 2018 года в Кинеле, в Самарской области. Появления на свет нового члена семьи очень ждали мама, папа и старший братик. Паша родился крепким и здоровым, все прививки малышу делали вовремя. Первый опасный звоночек прозвенел осенью, в ноябре.

- Я неожиданно нащупала на попе у Паши шишку размером с горошину. Бросились к врачам - сказали, что это атерома, киста сальной железы. Мол, ничего страшного. Прописали рассасывающие компрессы - но они не подействовали, - рассказывает о тех событиях мама Дарья.

Взволнованные родители снова обратились к врачам, те успокоили взволнованную семью: мол, вот вам мази, все в порядке. Но прямо перед Новым годом на попе Павлика появилась новая шишка - уже больше в размерах.

- Уже появилась и стойка температура, странный, как будто неболезненный кашель. Педиатр выписала нам стандартные лекарства от простуды и ушла. А я чувствовала, что с Пашей что-то не так, что ему больно и не знала что делать!

Весь январь Симоновы бегали по врачам, которые в один голос твердили - все хорошо, мол, зубы лезут, это возрастное.

- Однажды я поняла, что у малыша один бок жесткий, а второй нет. Мы рванули к хирургу, та улыбнулась: мол, мамаша, что вы все время находите. Потом начала осмотр и изменилась в лице: "Срочно на УЗИ".

Вскоре страшный диагноз буквально сбил Дарью с ног: нейробластома забрюшинного пространства с метастазами в мягкие ткани ягодичных областей, паховую область, кости. Четвертая стадия!

"Спасибо, что дарите Паше жизнь!"

С тех пор для Дарьи начались непростые дни. Каждый курс химиотерапии был испытанием для всей семьи. А еще родители знали, что Паше предстоит трансплантация костного мозга. Но сначала хирурги смогли максимально полно удалить опухоль.

- Нам понадобилась помощь - ведь на заключительном этапе требовался зарубежный препарат "Бусульфан", который используют для подготовки к трансплантации костного мозга. Без него все не имело смысла. Нужно было собрать больше 500 тыс рублей. Нам помогал благотворительный фонд и для меня стало сюрпризом, какой отклик получило наше обращение. Сколько добрых пожеланий мы услышали, - не скрывает дрожи в голосе Дарья.

Сейчас Паше сделали операцию по трансплантации, он восстанавливается после нее в Санкт-Петербурге.

- Уже три месяца дома не были в Кинеле. Старший звонит и постоянно спрашивает, мама, когда Паша поправится? Когда вы вернетесь? - грустно улыбается Дарья.

Паше до выздоровления еще далеко. Через месяц или три ему понадобится еще один поддерживающий курс, его стоимость уже выше 10-13 миллионов рублей.

Чтобы помочь маленькому земляку в Кинеле решили организовать благотворительный концерт.

- Ждем всех,кто хочет помочь хоть чем-то маленькому мальчику 28-го Сентября в 15:00 в ГДК на площади Мира. Будут танцы, песни, единоборства и много всего интересного, вам обязательно понравится,скучно не будет! На входе будет стоять ящик для сбора средств. Во время концерта 4 ящика будут двигаться по рядам. Все средства будут тут же посчитаны и переданы родственникам ребенка в финале концерта, - пишут его организаторы.

Узнать, как еще можно помочь Паше и следить за его судьбой можно на сайте благотворительного фонда помощи детям.