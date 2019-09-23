Чертаново - Оренбург 25 сентября 2019: Прогноз на матч 1/16 Кубка России

Молодые таланты из первой пятерки ФНЛ и немного потрепанные старички из подвала таблицы РПЛ: представляем прогноз на игру Чертаново - Оренбург 25 сентября 2019 в Кубке России, которая состоится в 19.00 (мск) в спортгородке "Лужники" в столице.

Молодой и амбициозный клуб "Чертаново", который комплектуется исключительно выпускниками собственной футбольной школы, уже на протяжении нескольких матчей удивляет поклонников этого вида спорта результатами. Команда периодически мелькает в первой пятерке ФНД и лелеет планы попасть в стыковые матчи за место в РПЛ. В сезоне 2018/2019 в ПФЛ тренер команды Игорь Осинькин был признан лучшим в сезоне, а Антон Зиньковский стал лучшим игроком сезона и перешел в самарские "Крылья Советов".

Сезон 2018/2019 стал дебютным для клуба в ФНЛ. Команда стала самой молодой - средний возраст 20,4 года, самой зрелищной (3,11 голов за матч) и закончила год на 5 месте. В последних матчах клуб уступил Шиннику и сыграл вничью с Армавиром и Нефтехимиком.

"Оренбург" в сезоне 2019/2020 смотрится не слишком хорошо. Сейчас клуб находится на 14 строчке с 8 баллами. В прошлой игре команда Владимира Федотова уступила "Локомотиву", до этого последовательно выиграла у Рубина и Уфы. Набирать очки клуб стал далеко не сразу - в нескольких первых турах команда никак не могла даже сыграть вничью. Будет ли тренер сейчас вкладывать силы в матч Кубка России? Ведь перед "Оренбургом" стоит задача удержаться в РПЛ вообще.

Тем не менее у "Оренбурга" есть козыри. Один из которых нападающий Джордже Деспотович, уже отметившийся красивыми голами в ворота соперников.

Делать далекие прогнозы букмекеры не берутся: по мнению экспертов шансы у команд равные, менее вероятна ничья. В поединке молодости и опыта любые предсказания выглядят как гадания. Скорее всего можно говорить о том, что тотал голов матча будет однозначно больше 2,5. И в любом случае, это будет интересная и полная впечатлений игра.