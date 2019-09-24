В городе появятся дом-музей, новый туристический маршрут и теннисный корт

Фонд - 75 миллионов

Доброе мероприятие, по традиции приуроченное ко Дню работников нефтяной, газовой и топливной промышленности, проходит в регионе уже в пятый раз. Юбилейный конкурс собрал 347 заявок. 79 из них получили материальную поддержку ЛУКОЙЛа. А всего за пять лет конкурсная комиссия рассмотрела более 2000 проектов, 350 стали победителями. Общий грантовый фонд конкурса составил 75 миллионов рублей.

18 сентября в Самарском государственном академическом театре оперы и балета озвучили проекты, которые будут реализованы в ближайшее время. От лица губернатора победителей поздравил первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Виктор Кудряшов и Вагит Алекперов поздравили победителей.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Очень приятно, бывая на территориях, видеть, с какой гордостью жители показывают объекты, которые появились благодаря победе в этом конкурсе. Это и памятники, увековечивающие важные для губернии исторические события, и экспозиции школьных музеев, которые становятся более интересными и посещаемыми, и многое другое. С каждым годом значимость конкурса для региона повышается, - сказал Виктор Кудряшов. Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов отметил, что конкурс для него лично очень важен.

- Компания работает сегодня в 42 странах мира и 65 регионах России, но я всегда стараюсь посещать финал. Общество оценивает крупные компании по той политике, которую эти компании проводят по отношению к своим сотрудникам, городам, где они ведут свою работу, и экологии, которую все мы обязаны беречь. Наша политика позволяет говорить о том, что ЛУКОЙЛ - ответственная компания, которая зарекомендовала себя как надежный партнер в реализации социальных и бизнес-проектов, - подчеркнул Президент компании.

Юбилейный конкурс собрал 347 проектов.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Что будет сделано?

Победители конкурса определяются в трех номинациях: «Духовность и культура», «Экология», «Спорт». В первой номинации одним из четырех абсолютных победителей признан проект «Гордость нации Гакиль Сагиров - поэт художник и писатель».

- Я лично знал Гакиля Сагирова, - с гордостью говорит Вазых Мухаметшин, президент благотворительного фонда по сохранению наследия поэта, художника и писателя Гакиля Сагирова. - Он был парализован, но писал книги, рисовал картины, держа ручку или кисть в зубах. Это образец мужества и стойкости. На реконструкцию дома-музея писателя ЛУКОЙЛ выделил 500 тысяч рублей.

На сцене - замечательные самарские артисты.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В номинации «Экология» один из трех победителей - проект из Челно-Вершинского района. В селе Токмакла появится новый туристический маршрут.

- Наш водопад возник несколько лет назад как продолжение искусственно созданного пруда. Грант ЛУКОЙЛа позволит организовать подъездные пути, поставить у водопада беседку и скамейки, - рассказала глава Челно-Вершинского района Надежда Соловьева. Одним из лидеров в номинации «Спорт» стала областная федерация тенниса. По словам члена правления федерации Сергея Герасимова, грантовые средства пойдут на оснащение стадиона для пляжного тенниса на самарской набережной.

Семья Хантеевых получила в подарок ключи от нового автомобиля.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Машина в подарок

По традиции в рамках конкурса одна из многодетных семей губернии получает автомобиль. В этом году удача улыбнулась самарцам Вячеславу и Светлане Хантеевым. У пары шестеро детей - старшая дочь в этом году вышла замуж, а младшая Полина еще даже в садик не ходит.

- Остальные успешно учатся, посещают кружки и секции, - с гордостью говорит глава семьи. - Аня учится в музыкальной школе по классу скрипки, Глеб занимается греко-римской борьбой, двойняшки Ксения и Екатерина рисуют, танцуют, ходят в воскресную школу. Автомобиль, конечно, нам будет подспорьем. Жена уже получила права, скоро сядет за руль новой «Лады Ларгус». Машина большая, восьмиместная. Оптимальный вариант для нашей семьи. Большое спасибо ЛУКОЙЛу!

Выступление мастера спорта по фигурному катанию на роликовых коньках Анны Кукушкиной.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Завершился праздник концертом лауреатов прежних лет: ансамбля народной песни «Добро», шоу-театра «Фэнтези» и мастера спорта по фигурному катанию на роликовых коньках Анны Кукушкиной. Им ЛУКОЙЛ уже помог. И еще многим поможет.