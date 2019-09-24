2019-09-24T09:55:33+03:00
Происшествия

Требовал, чтобы друга пересадили в бизнес-класс: самарский предприниматель устроил драку в самолете в Москву

Дебошира доставили в дежурную часть, ему грозит штраф или арест на 15 суток
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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После приземления самолета бизнесмена доставили в дежурную часть.После приземления самолета бизнесмена доставили в дежурную часть.Фото: архив "КП"
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Один из пассажиров рейса СамараМосква устроил драку с членами экипажа. Произошло это в понедельник, 23 сентября. Причиной конфликта стало требование пассажира пересадить его друга из эконом-класса в бизнес. По словам очевидцев, пассажир, который устроил скандал, был пьян. Когда члены экипажа отказались выполнить требование мужчины, он начал материться на сотрудников авиакомпании и угрожал им расправой и увольнением.

По данным ren.tv, неадекватным пассажиром оказался крупный самарский бизнесмен Андрей Шишакин – совладелец компании «У Палыча», которая занимается производством продуктов питания и располагает сетью ресторанов, магазинов и кафе в Самарской и Московской областях.

- На отказ членов экипажа пассажир отреагировал нецензурной бранью, угрозами физической расправой и увольнения. Требование бортпроводников занять свое место пассажир выполнять отказался. Мужчине вручили письменное предупреждение, на которое он отреагировал агрессией, - рассказали о произошедшем в авиакомпании, рейсом которой летел самарский бизнесмен.

Информацию о том, что мужчина был пьян, подтвердили и в управлении на транспорте МВД по Центральному федеральному округу. После приземления самолета бизнесмена доставили в дежурную часть. В отношении мужчины составили административный протокол по статье «Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте». Теперь нарушителю грозит штраф до пяти тысяч рублей или арест до 15 суток.

Самарский бизнесмен устроил дебош на борту самолета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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