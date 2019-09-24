Требовал, чтобы друга пересадили в бизнес-класс: самарский предприниматель устроил драку в самолете в Москву

Один из пассажиров рейса Самара – Москва устроил драку с членами экипажа. Произошло это в понедельник, 23 сентября. Причиной конфликта стало требование пассажира пересадить его друга из эконом-класса в бизнес. По словам очевидцев, пассажир, который устроил скандал, был пьян. Когда члены экипажа отказались выполнить требование мужчины, он начал материться на сотрудников авиакомпании и угрожал им расправой и увольнением.

По данным ren.tv, неадекватным пассажиром оказался крупный самарский бизнесмен Андрей Шишакин – совладелец компании «У Палыча», которая занимается производством продуктов питания и располагает сетью ресторанов, магазинов и кафе в Самарской и Московской областях.

- На отказ членов экипажа пассажир отреагировал нецензурной бранью, угрозами физической расправой и увольнения. Требование бортпроводников занять свое место пассажир выполнять отказался. Мужчине вручили письменное предупреждение, на которое он отреагировал агрессией, - рассказали о произошедшем в авиакомпании, рейсом которой летел самарский бизнесмен.

Информацию о том, что мужчина был пьян, подтвердили и в управлении на транспорте МВД по Центральному федеральному округу. После приземления самолета бизнесмена доставили в дежурную часть. В отношении мужчины составили административный протокол по статье «Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте». Теперь нарушителю грозит штраф до пяти тысяч рублей или арест до 15 суток.