2019-09-24T10:27:44+03:00
Спорт

Мордовия – Ростов 25 сентября 2019: прямая трансляция матча Кубка России по футболу

Футбол, матч Мордовия – Ростов. Прямая трансляция игры 1/16 финала Кубка России, которая пройдет 25 сентября в Саранске. Составы команд, статистика личных встреч, где посмотреть
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Полуфиналист Кубка России прошлого сезона «Ростов» начинает очередной поход за трофеем. Фото: ФК «Ростов».Полуфиналист Кубка России прошлого сезона «Ростов» начинает очередной поход за трофеем. Фото: ФК «Ростов».
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Кубок России по футболу сезона 2019-2020 добрался до стадии 1/16 финала, а это значит, что в борьбу за трофей включаются клубы Премьер-лиги. В Саранске местная «Мордовия» примет одного из лидеров РПЛ – «Ростов».

К этому матчу команды подходят в разном настроении. Хозяева, как и в прошлом сезоне, борются на выживание в ФНЛ. А гости неожиданно мощно стартовали в сезоне РПЛ и до прошедшего уик-энда шли на первом месте в турнирной таблице. Лидерства команду Валерия Карпина лишил «Тамбов». Кстати, в Саранске – на «Мордовии Арене», где «волки» пока проводят домашние матчи.

Однако вернуться на стадион, который принимал ЧМ-2018 у «Ростова» не получится. Игру решили провести на «Старте».

Победитель этой пары встретится с победителем противостояния «КАМАЗ» - «Спартак».

Статистика личных встреч

Между собой команды играли шесть раз. Трижды сильнее был «Ростов», два раза победу праздновала «Мордовия». Еще один матч завершился вничью.

Кстати, в Саранске южане никогда «Мордовию» не обыгрывали.

Прямая трансляция матча Мордовия – Ростов 25 сентября 2019

Матч 1/16 финала Кубка России «Мордовия» - «Ростов» пройдет на стадионе «Старт» в Саранске 25 сентября. Начало встречи – в 18:30 по московскому времени. Игру покажет сайт matchtv.ru. Также трансляцию смотрите на сайте kp.ru.

Мордовия Ростов 25 сентября 2019: прямая трансляция, где посмотреть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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