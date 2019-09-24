В Самаре приручают осиротевших енотов из Перми, но одного из них уже предали дважды

Не справились с оравой экзотических животных

Полосатые обитатели самарского енотокафе «Лесная братва» с восторгом встречают посетителей – буквально кидаются под ноги, ловко взбираются по джинсам на спину и моментально залезают в карманы в поисках чего-нибудь вкусненького. Несколько енотиков держатся особняком и предупреждающе рычат на посторонних – они только-только приехали в Самару и пока еще не привыкли к обществу себе подобных. Напомним, енотосемья из Перми - папа, две мамы и семеро шестимесячных малышей - осиротела после смерти хозяйки Елены. Ее наследники решили, что справиться с такой оравой экзотических животных им не под силу, и стали искать полосатым новый дом. Помочь вызвались в самарском енотоприюте, и в конце прошлой недели восемь из десяти енотов – родители и пять малышей – приехали в Самару. Остальные пока остались у прежних хозяев.

- Дорога заняла почти сутки, везли енотов на обычном легковом автомобиле в отдельных клетках, - рассказывает самарчанка Наталья Черепанова. - Родители спали, а детки общались с нами, песенки курлыкали, и выйти хотели к нам.

Устоять перед обаянием енотов непростоФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Есть контакт!

Троих малышей Черепановы оставили у себя. Наталья признается: сначала собирались приютить двоих, но не смогли устоять перед обаянием пушистиков. Семья раньше не держала енотов, зато в большом частном доме у них живут три собаки и пять котов, из которых пять – мейнкуны. Черепановы уже построили для енотов просторный вольер и уверены, что справятся с воспитанием

- Сейчас мы енотов к себе приучаем, дочь уже дает с руки вкусняшки одному самому «злостному» из них. До этого он только рычал на людей, но сейчас пошел на контакт, - рассказала Наталья.

Еноты легко перенести дорогу. Фото: Анатолий Черепанов

«Уже дается гладиться»

Остальные еноты – трое взрослых и двое малышей – пока остаются в приюте.

- Взрослые, Марк, Мила и София, пока находятся в клетках – нам надо убедиться, что они полностью здоровы, их должны посмотреть наши ветеринары, - рассказывает создатель самарского енотокафе «Лесная Братва» Татьяна Артемьева. – После этого сделаем прививки, подождем 10 дней карантина – и можно будет начинать социализацию животных, знакомить их с другими обителями кафе. Пока животные очень зашуганные и достаточно агрессивные – видно, что после смерти хозяйки ими никто не занимался.

Взрослые еноты, скорее всего, так и останутся в приюте – Татьяна говорит, что после пережитого они вряд ли смогут приспособиться к жизни в семье. А вот двум малышам нужны новые хозяева. Одного енотика забирает самарчанка Инна Бородкина.

Инна Бородкина давно мечтала о втором енотеФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- Я шла два года, думала, мечтала, и наконец несколько месяцев назад решилась купить себе это животное. Но моей енотихе одной скучно, поэтому решила взять еще одного, ведь енотам совсем нельзя быть в одиночестве! – рассказывает Инна.

А вот последнему малышу не повезло. Парень, который согласился было приютить пушистика и даже забрал его домой, неожиданно вновь вернул малыша в приют.

Полосатые обитатели самарского енотокафе «Лесная братва» с восторгом встречают посетителейФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- Парень отказался от енота после того как малыш его тяпнул со страху, - рассказывает Татьяна Артемьева. - Назвали Лютик, от «Лютый». На ручки пока не идет, но дается уже гладиться и кушает с рук, агрессии больше нет, но иногда побаивается. Этот малыш по-прежнему ищет хозяев – если за месяц не найдем желающих, ему придется остаться в приюте.