2019-09-25T00:06:23+03:00
Общество

Чертаново - Оренбург 25 сентября 2019 года: прямая онлайн-трансляция 1/16 матча Кубка России

Футбол. Чертаново - Оренбург. Игра 1/16 Кубка России пройдет 25 сентября 2019 года в 19.00 на стадионе в Лужниках. Составы команд, где смотреть игру, статистика игры
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
В Кубке пока "Чертаново" - новички, а вот "Оренбург" уже доходил до полуфиналаВ Кубке пока "Чертаново" - новички, а вот "Оренбург" уже доходил до полуфинала
Изменить размер текста:

Матч Чертаново - Оренбург в 1/16 Кубка России состоится 25 сентября. Игра начнется в 19.00 (мск) на стадионе в Лужниках. Фаворитов в этой игре назвать не так-то просто, несмотря на то, что команды играют в разных лигах. Воспитанники ФК "Чертаново" берут молодостью, задором и желанием выигрывать. На стороне "Оренбурга", который сейчас висит в хвосте турнирной таблицы - опыт. Что же победит в этой игре?

"Чертаново" клуб молодых (средний возраст игроков чуть больше 20 лет) и своих - подавляющее большинство являются воспитанниками местной футбольной школы. Они в 1/32 Кубка расправились с рязанской "Звездой" и теперь жаждут сразиться с кубком РПЛ - для них это первый опыт такой игры. В ФНЛ команда находится на шестом месте и отстает от зоны переходных матчей всего на два очка. Так что Игорь Осинькин наверняка подготовил несколько сюрпризов для своего коллеги. Что это будет - увидим уже скоро.

Если чертановцам по сути просто интересно сыграть с клубом из высшего дивизиона, то "Оренбургу", который в этом сезоне не часто радовал фанатов победами, просто стыдно проигрывать. Стоит отметить, что команда Владимира Федотова все же подсобралась: если вначале горожане никак не могли выиграть, то сейчас одолели "Уфу и "Рубин", проиграв только "Локомотиву". И хотя клуб растерял большинство своих передовиков в летнее трансферное окно, сейчас у "Оренбурга" есть Деспотович, уже успевший отметиться одни из самых красивых голов начала сезона.

ФК "Чертаново" готовится к игре в Кубке России.

Как играли команды в Кубке России

Для "Оренбурга" пока самое высокое достижение в Кубке - это полуфинал в 2014/15 годах. В прошлом сезоне клуб дошел до 1/4 и проиграл "Арсеналу".

Для "Чертаново" выход в 1/16 пока лучший результат. В прошлом сезоне команда остановилась на 1/32 проиграв клубу "Луки - Энергия" по пенальти.

Прогноз на игру Чертаново - Оренбург

Букмекеры предлагают ставки на победу гостей, но стоит отметить, что и хозяева наверняка постараются доставить команде из РПЛ несколько неприятных моментов. Более вероятным кажется вариант, что в игре будет забито больше двух мячей.

Оренбург готовится к матчу с "Чертаново".

Где смотреть игру Чертаново - Оренбург 25 сентября

Прямую видеотрансляцию матча Чертаново-Оренбург в Кубке России покажет Евроспорт. Текстовую онлайн-трансляцию футбольного матча представит сайт kp.ru. Важные моменты, видео голов, статистика игроков - следим за футболом вместе

ФК "Чертаново" готовится к игре в Кубке России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Зубчаниновке на улице Аэрофлотская сгорел частный дом
В школах Самарской области появятся камеры, распознающие лица
Святейший патриарх Московский и Всея Руси Кирилл побывает в храмах Самары и в Тольяттинской епархии
В Самаре соберут «Неслучайные истории» волонтеров
Грузовик в Самаре разнес ограждения на набережной
За капремонт жители Самарской области будут платить больше уже в конце года
В Самаре депутата и борца с картелями подозревают в коммерческом подкупе
В Самарской области обнаружили птичку из легендарной игры Angry Birds
В детсадах уже тепло: в мэрии рассказали, когда отопление появится в каждом доме в Самаре
Самарский бизнесмен не сумел заинтересовать полицейского 200 тыс. рублей
В Самаре потратят более 260 млн рублей на покупку новых вагонов метро
Главе Самары не понравилось, как приводят в порядок Аллею боевой и трудовой славы
Супругов из Самарской области признали одной из успешных семей на конкурсе ПФО
Маршрут автобуса № 480 хотят продлить до микрорайона Крутые Ключи
В Самаре экс-полицейский два года проведет за решеткой за попытку получить взятку
В Самаре возле дома должника за воду «поселилась» говорящая «пирамида позора»
В Самарской области почти 70 тысяч человек не могут выехать за границу из-за долгов
От Билана до Меладзе: в Самаре появилась новая радиостанция для поклонников отечественной музыки
«Крыльям Советов» дополнительно выделили 285 млн рублей
В Тольятти при пожаре в квартире погиб пожилой мужчина
Губернатор Дмитрий Азаров в прямом эфире ответит на вопросы жителей Самарской области
В Сызрани грабитель едва не остался без одежды, пытаясь сбежать с двумя бутылками алкоголя
Следователи проводят обыски в доме и на работе погибшего экс-мэра Новокуйбышевска Владимира Фомина
В Самаре на кольце Аэродромная — Промышленности грузовик рассыпал газовые баллоны
«Перенес инсульт и несколько операций»: про болезнь бывшего мэра Новокуйбышевска знал весь город
Работа кипит: под новую школу в Красноглинском районе Самары вырыли большую часть котлована