Чертаново - Оренбург 25 сентября 2019 года: прямая онлайн-трансляция 1/16 матча Кубка России

Матч Чертаново - Оренбург в 1/16 Кубка России состоится 25 сентября. Игра начнется в 19.00 (мск) на стадионе в Лужниках. Фаворитов в этой игре назвать не так-то просто, несмотря на то, что команды играют в разных лигах. Воспитанники ФК "Чертаново" берут молодостью, задором и желанием выигрывать. На стороне "Оренбурга", который сейчас висит в хвосте турнирной таблицы - опыт. Что же победит в этой игре?

"Чертаново" клуб молодых (средний возраст игроков чуть больше 20 лет) и своих - подавляющее большинство являются воспитанниками местной футбольной школы. Они в 1/32 Кубка расправились с рязанской "Звездой" и теперь жаждут сразиться с кубком РПЛ - для них это первый опыт такой игры. В ФНЛ команда находится на шестом месте и отстает от зоны переходных матчей всего на два очка. Так что Игорь Осинькин наверняка подготовил несколько сюрпризов для своего коллеги. Что это будет - увидим уже скоро.

Если чертановцам по сути просто интересно сыграть с клубом из высшего дивизиона, то "Оренбургу", который в этом сезоне не часто радовал фанатов победами, просто стыдно проигрывать. Стоит отметить, что команда Владимира Федотова все же подсобралась: если вначале горожане никак не могли выиграть, то сейчас одолели "Уфу и "Рубин", проиграв только "Локомотиву". И хотя клуб растерял большинство своих передовиков в летнее трансферное окно, сейчас у "Оренбурга" есть Деспотович, уже успевший отметиться одни из самых красивых голов начала сезона.

ФК "Чертаново" готовится к игре в Кубке России.

Как играли команды в Кубке России

Для "Оренбурга" пока самое высокое достижение в Кубке - это полуфинал в 2014/15 годах. В прошлом сезоне клуб дошел до 1/4 и проиграл "Арсеналу".

Для "Чертаново" выход в 1/16 пока лучший результат. В прошлом сезоне команда остановилась на 1/32 проиграв клубу "Луки - Энергия" по пенальти.

Прогноз на игру Чертаново - Оренбург

Букмекеры предлагают ставки на победу гостей, но стоит отметить, что и хозяева наверняка постараются доставить команде из РПЛ несколько неприятных моментов. Более вероятным кажется вариант, что в игре будет забито больше двух мячей.

Оренбург готовится к матчу с "Чертаново".

Где смотреть игру Чертаново - Оренбург 25 сентября

Прямую видеотрансляцию матча Чертаново-Оренбург в Кубке России покажет Евроспорт. Текстовую онлайн-трансляцию футбольного матча представит сайт kp.ru. Важные моменты, видео голов, статистика игроков - следим за футболом вместе