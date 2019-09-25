Ему не повезло больше всех: в шахте под Оренбургом в результате обрушения погиб горняк

Серьезное ЧП сегодня ночью, 25 сентября, произошло в Оренбургской области. На руднике в городе Гай произошло обрушение горной породы. К сожалению, не обошлось без жертв.

- Примерно в 2-30 ночи на горизонте 1175 метра при выполнении работ по очистке скважин упавшим куском горной массы был смертельно травмирован проходчик шахтостроительного управления, - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" в пресс-службе ПАО "Гайский ГОК".

Руководство и коллектив организации выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Предприятие обещает со свое стороны оказать всю возможную помощь семье потерпевшего.

Как стало известно, жертвой несчастного случая оказался 39-летний проходчик Евгений Аушев. Коллеги отзываются о нем как об опытном и ответственном сотруднике.

В момент происшествия в Шахте было несколько сотен человек. К счастью, больше никто не пострадал. По крайней мере, по официальным данным. Очевидцы говорили, что ранения получили еще несколько рабочих.

Эвакуация на месте событий не потребовалась. Знакомые с ситуацией источники отмечают, что Евгению просто не повезло.

Сейчас на ГОКе собрана специальная комиссия. Ей вместе с правоохранителями предстоит разобраться в причинах трагедии. Не исключено, что по факту случившегося будет возбуждено уголовное дело.