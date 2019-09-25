2019-09-25T10:59:34+03:00
Общество

Умер глава Федерации профсоюзов Самарской области Павел Ожередов: причины смерти, биография

Три года назад Павел Ожередов был практически обездвижен, но до последних дней он работал на своем посту и участвовал в публичных мероприятиях
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Павел Ожередов до последних минут работал на своем постуПавел Ожередов до последних минут работал на своем постуФото: Альберт ДЗЕНЬ
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В ночь на 25 сентября скоропостижно скончался глава Федерации профсоюзов Самарской области Павел Ожередов. Ему было 68 лет. Как говорят его коллеги, Павел Григорьевич находился не в городе, был в рабочей поездке в Турции. Печальную весть в Федерации получили утром.

- Он работал до последних дней, много времени отдавал своему делу. Работа, конечно, нервная, годы давали о себе знать. Но он никогда не требовал поблажек, - отметили в Федерации профсоюзов, которой Ожередов руководил почти 10 лет.

Глава Федерации вел очень активный образ жизни и агитировал предприятия активно заниматься профилактикой заболеваний среди сотрудников. Недавно организация запустила конкурс производственной гимнастики среди предприятий Самарской области . На конференции в пресс-центре "КП-Самара" Ожередов признался, что сам занимается спортом, хотя еще три года назад он был буквально обездвижен:

- Каждый день по 15 минут кручу велосипед, по 20 минут занимаюсь боксом, по 20 минут по будням плаваю в бассейне , - рассказал Ожередов.

Скорее всего именно проблемы со здоровьем и могли стать причиной смерти главы Федерации профсоюзов.

- Павел Григорьевич пользовался большим уважением и авторитетом среди коллег, социальных партнеров, друзей и товарищей. Был открытым, честным, инициативным в выполняемой работе, отношениях с людьми, - вспоминают о нем коллеги.

Соболезнования высказал и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, он отметил, что Павел Ожередов был истинным профессионалом, мудрым руководителем, честным и порядочным человеком.

- Трудно переоценить вклад Павла Григорьевича в регулирование социально-трудовых отношений, правовую защиту граждан, социально-экономическое развитие Самарской области, - отметил он.

Биография Павла Ожередова

Павел Григорьевич родился 22 марта 1951 года. Закончил КуАИ, начал работу в качестве техника-электрика на Куйбышевском авиационном заводе, затем стал заместителем директора по кадрам Куйбышевского авиационно-производственного Объединения. Председателем Самарской областной организации профсоюза трудящихся авиационной промышленности. Глава Федерации имеет награды: «За заслуги перед Отечественной космонавтикой» и знак «Почетный авиастроитель».

У Ожередова осталась жена и пять дочерей.

Коллектив самарского филиала АО "ИД Комсомольская правда" выражает свои соболезнования близким и коллегам Павла Григорьевича.

ИСТОЧНИК KP.RU

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