2019-09-25T20:49:10+03:00
Спорт

Без сенсации: «Ростов» на классе обыграл «Мордовию» в Кубке России по футболу

Представляем вашему вниманию обзор матча 1/16 финала Кубка России по футболу Мордовия – Ростов, который прошел 25 сентября в Саранске
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
«Мордовия» ничего не смогла противопоставить более мастеровитому «Ростову». Фото: ФК «Ростов».«Мордовия» ничего не смогла противопоставить более мастеровитому «Ростову». Фото: ФК «Ростов».
Изменить размер текста:

Пока «Динамо» и «Тамбов» проигрывают командам ФНЛ, а «Зенит» и «Ахмат» проходят соперников классом ниже с громким скрипом, «Ростов» разбирается со своим оппонентом легко и непринужденно. «Мордовия» ничего не смогла противопоставить команде Валерия Карпина. Представляем вашему вниманию обзор матча 1/16 финала Кубка России Мордовия – Ростов, который прошел 25 сентября в Саранске.

Картина первого тайма получилась такой, как все и ожидали. «Мордовия» не преподнесла сюрприза, но, справедливости ради замечу, иногда очень больно кусалась. Самый опасный момент в первой половине встречи создали именно игроки хозяев – форвард саранской команды из-за нерасторопности защиты южан оказался совершенно легально один во вратарской площади соперника. После удара с разворота мяч пролетел опасно близко от штанги.

Настолько опасный момент у «Мордовии» был еще в самом конце матча, но об этом позже.

«Ростов» же, который выставил полуторный состав, фаворитом был не по опасным действиям, а скорее по настроению. «Мордовия» чувствовала исходящую от желто-синих опасность и играла не так дерзко, как могла бы. «Ростов» постепенно привык к искусственному газону («Мордовия» играет домашние встречи на «Старте», на «Мордовия Арену» у команды просто нет денег), перетащил инициативу к себе и создал пару неплохих моментов. Главный из них – дальний удар Саплинова. 22-летний полузащитник аккуратно поймал мяч на ногу и хлестко пробил слета – вратарь хозяев среагировал и дотянулся.

В самом начале второго тайма «Мордовия» принесла себе совсем необязательный пенальти. Сухарев поддел убегающего, но ничем не угрожающего воротам хозяев Байрамяна. Ивелин Попов развел вратаря и мяч по разным углам – 1:0 «Ростов» повел.

Второй гол не заставил себя долго ждать. И получился каким-то будничным. Две передачи через себя, подача в штрафную, ошибка защитника «Мордовии» - и Александр Саплинов вышел на рандеву с вратарем хозяев. Эта дуэль осталась за атакующим игроком гостей – 2:0.

На этом, видимо, южане останавливаться не собирались. Наставник «Ростова» Валерий Карпин бросил в бой своих двух лидеров – Элдора Шомуродова и Матиаса Норманна. Они сменили двух других железных игроков основы Хорена Байрамяна и Ивелина Попова. Но забить желто-синие больше не смогли.

После двух голов и выхода на поле новичков преимущество «Ростова» стало колоссальным. Было видно, что игрокам хозяев не хватает ни скорости, ни техники, ни креативности. «Ростов» не играл в сверхъестественный футбол, он даже не был до конца собой, но этого хватило сполна, чтобы на классе переиграть аутсайдера ФНЛ.

Хозяева даже хлопнуть дверью напоследок не смогли. Уже в добавленное время Денис Соболев с метра пробил прямо в перекладину ворот «Ростова». Как так вышло – не понял даже сам игрок «Мордовии».

В 1/8 финала «Ростов» ждет грозный соперник – московский «Спартак», который разобрался в 1/16 с челнинским «КАМАЗом».

Мордовия - Ростов 25 сентября 2019 0:2. Обзор матча 1/16 финала Кубка России по футболу, счет, голы.Мордовия - Ростов - 0:2. Обзор матча 1/16 финала Кубка России по футболу, который прошел в Саранске. Голы, счет, кто забил

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Нижний Новгород – Краснодар 25 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 1/16 финала Кубка России по футболу
Футбол. Нижний Новгород – Краснодар. Прямая онлайн-трансляция матча 1/16 финала Кубка России по футболу со стадиона «Нижний Новгород». Составы команд, статистика игроков
Химки - Рубин 25 сентября 2019: Прямая онлайн-трансляция матча 1/16 финала Кубка России по футболу
Футбол, матч Химки - Рубин. Прямая онлайн-трансляция матча 1/16 финала Кубка России по футболу состоится 25 сентября 2019 в Химках на стадионе «Арена Химки». Состав команд, статистика личных встреч
Новости 24
В Самаре разыскивают родственников попавшей в больницу пенсионерки
Самарская ракета-носитель «Союз-ФГ» последний раз стартовала с космодрома Байконур
В Самаре участок Заводского шоссе от Авроры до XXII Партсъезда отремонтируют в 2020 году
Дома Самары должны полностью обеспечить теплом до 7 октября
В Самаре кабина крана уронила электрика с крыши вагона: мужчина погиб
«Ассасины» на дорогах: в Самаре двое водителей устроили драку посреди Московского шоссе
В Самарской области священники, мусульмане и иудеи объединяться для работы с осужденными
Сотрудники самарской полиции нашли автоледи, которая сбила бабушку на Карла Маркса и уехала
В Самаре из-за массовых мероприятий будут два дня перекрывать дороги
В Самаре из-за соревнований по лыжероллерам перероют три улицы
"И 30 минут ночью на перекус": главврач "Скорой" в Самаре рассказал, почему в службе не хватает сотрудников
В Самарской области в квитанциях за тепло поменяли банковские реквизиты
Какие улицы перекроют в Самарской области из-за приезда патриарха Кирилла
В Самаре впервые пройдет чемпионат Высшей лиги по регби-7
Самарский депутат Аркадий Лазарев, пойманный на коммерческом подкупе, может лишиться членства в партии
Продрогшие самарцы дождались тепла: батареи нагрелись уже в 15 домах
Первые «выпускники» GR-центра «АКОМ» успешно защитили инвестиционные проекты
В Самарском метрополитене появятся аппараты по продаже жетонов
Пролежал в земле десятки лет: на полуострове Копылово нашли артиллерийский снаряд
В Самаре с 30 сентября изменится график работы речной переправы
В Самарской области пьяный водитель «семерки» решил помочь заглохшему на дороге другу и сломал ему обе ноги
Самое крутое - пляж, а туалет спорный: самарская набережная попала в топ-10 от Ильи Варламова