Без сенсации: «Ростов» на классе обыграл «Мордовию» в Кубке России по футболу

Пока «Динамо» и «Тамбов» проигрывают командам ФНЛ, а «Зенит» и «Ахмат» проходят соперников классом ниже с громким скрипом, «Ростов» разбирается со своим оппонентом легко и непринужденно. «Мордовия» ничего не смогла противопоставить команде Валерия Карпина. Представляем вашему вниманию обзор матча 1/16 финала Кубка России Мордовия – Ростов, который прошел 25 сентября в Саранске.

Картина первого тайма получилась такой, как все и ожидали. «Мордовия» не преподнесла сюрприза, но, справедливости ради замечу, иногда очень больно кусалась. Самый опасный момент в первой половине встречи создали именно игроки хозяев – форвард саранской команды из-за нерасторопности защиты южан оказался совершенно легально один во вратарской площади соперника. После удара с разворота мяч пролетел опасно близко от штанги.

Настолько опасный момент у «Мордовии» был еще в самом конце матча, но об этом позже.

«Ростов» же, который выставил полуторный состав, фаворитом был не по опасным действиям, а скорее по настроению. «Мордовия» чувствовала исходящую от желто-синих опасность и играла не так дерзко, как могла бы. «Ростов» постепенно привык к искусственному газону («Мордовия» играет домашние встречи на «Старте», на «Мордовия Арену» у команды просто нет денег), перетащил инициативу к себе и создал пару неплохих моментов. Главный из них – дальний удар Саплинова. 22-летний полузащитник аккуратно поймал мяч на ногу и хлестко пробил слета – вратарь хозяев среагировал и дотянулся.

В самом начале второго тайма «Мордовия» принесла себе совсем необязательный пенальти. Сухарев поддел убегающего, но ничем не угрожающего воротам хозяев Байрамяна. Ивелин Попов развел вратаря и мяч по разным углам – 1:0 «Ростов» повел.

Второй гол не заставил себя долго ждать. И получился каким-то будничным. Две передачи через себя, подача в штрафную, ошибка защитника «Мордовии» - и Александр Саплинов вышел на рандеву с вратарем хозяев. Эта дуэль осталась за атакующим игроком гостей – 2:0.

На этом, видимо, южане останавливаться не собирались. Наставник «Ростова» Валерий Карпин бросил в бой своих двух лидеров – Элдора Шомуродова и Матиаса Норманна. Они сменили двух других железных игроков основы Хорена Байрамяна и Ивелина Попова. Но забить желто-синие больше не смогли.

После двух голов и выхода на поле новичков преимущество «Ростова» стало колоссальным. Было видно, что игрокам хозяев не хватает ни скорости, ни техники, ни креативности. «Ростов» не играл в сверхъестественный футбол, он даже не был до конца собой, но этого хватило сполна, чтобы на классе переиграть аутсайдера ФНЛ.

Хозяева даже хлопнуть дверью напоследок не смогли. Уже в добавленное время Денис Соболев с метра пробил прямо в перекладину ворот «Ростова». Как так вышло – не понял даже сам игрок «Мордовии».

В 1/8 финала «Ростов» ждет грозный соперник – московский «Спартак», который разобрался в 1/16 с челнинским «КАМАЗом».