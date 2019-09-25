Вот черти! "Оренбург" в Кубке России еле выцарапал победу у "Чертаново" в большинстве

Победой Оренбурга в добавленные таймы завершилась игра Чертаново - Оренбург в 1/16 Кубка России 25 сентября 2019 года.

В первом тайме команды победителя не выявили, несмотря на то, что половину времени "Чертаново" играли уже вдесятером. С начала тайма хозяева получили три карточки - Егор Кондаков забрал себе две и покинул поле.

При этом опасных серьезных моментов не последовало ни с одной, ни с другой стороны. Удивительно, но на протяжении первых 45 минут даже не казалось, что играет команда РПЛ против ФНЛ. Футбол был достаточно скупым. Чертановцы пытались прорваться к воротам гостей, но отправить мяч в створ сумели только один раз. Ничем не отличились и гости.

Москвичи старались, но не смогли забитьФото: c cайта ФК "Оренбург".

Второй тайм более активно начал "Оренбург". Но потом они начали серьезно грубить. За второй тайм 4 раза гости сфолили на Романе Ежове, игроку даже пришлось перевязать голову.

К 70 минуте тренер выпустил на поле Деспотовича и Фамийе - тяжелый десант. И Фамийе практически сразу же прорывается к воротам, отправляет мяч вратарю - прямо в руки.

До конца тайма Деспотович и Фамийе пытались несколько раз прорваться к воротам, но команда хозяев очень даже хорошо держалась. И сумела дожать счет 0:0 до дополнительного времени.

Первые 15 минут тоже прошли без голов. Десять чертановцев оборонялись так, что ни Малых, ни Деспот, ни Фамийе ничего поделать не могли. Но в конце первого доптайма попросился на скамейку Витюгов, у которого уже стало сводить ноги. Вместо него вышел Камышев, который еще не успел встроиться в игру. И это стоило команде пропущенного гола. На добавочной минуте, спустя 75 минут, когда играла команда хозяев в меньшинстве, Фамийе все же сумел реализовать момент. Он прорвался к воротам, обведя опорных полузащитников, и отправил мяч всетку. Вратарь выскочил не в ту сторону. И счет стал 0:1.

Игра получилась тяжелой для чертановцев, которые сразу остались в меньшинствеФото: c cайта ФК "Оренбург".

Уже в конце второй пятнадцатиминутки "Оренбург" увеличил разрыв. После углового хозяев, гости уходят в контратаку и Деспотович прорывается почти к воротам, отдает мяч налево и тут завершает эту атаку голом Кулишев.

Счет 2:0 чертановцев не расстроил. Буквально через пару минут после стандарта мяч чуть было не закинул в ворота Солдатенков, но спасает свою команду Довбня. На контратаках довели матч до победы оренбуржцы, вымучив хозяев, которых в начале оставили в меньшинстве.

Теперь победитель сыграет с командой "Химки", которая выбила из Кубка России со счетом 3:0 с "Рубином, в 1/8 финала Кубка России