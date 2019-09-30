У 65-летней самарчанки шестеро внуков и четыре правнука. Она любит водить авто и работает таксисткой. Да еще и стала звездой экрана!

Участники — непрофессиональные водители — будут соревноваться между собой в искусстве управления автомобилем, демонстрируя удивительные трюки и выполняя необычные задания. Героям шоу предстоит пройти три тура и сразиться за звание лучшего водителя России, которого выберет экспертное жюри. Ведущими шоу «Россия рулит!» стали шоумен и известный гонщик Николай Фоменко и актриса Полина Максимова.

Участников состязаний отбирали по всей России — кастинг прошли более тысячи человек. В итоге только 70 водителей в возрасте от 20 до 80 лет прошли в отборочный тур. В их число попала удивительная женщина — Пелагея Борисова из поселка Новосемейкино Самарской области. Пелагее Александровне 65 лет, из них 47 лет она крутит баранку.

В детстве, пока остальные девочки играли в куклы, Пелагея разбирала машинки своих друзей-мальчишек и твердила: «Вырасту — стану водителем!». Так и случилось: в 1972 году она начала водить грузовик ГАЗ-51, отдав этому чисто мужскому делу 16 лет. Потом еще 12 лет управляла трамваем, а в 2002 году пересела за руль такси. Чудо-бабушка активно осваивает новые технологии: для начала подключилась к сервису Uber, а с 2018 года сотрудничает с Яндекс.Такси. При этом Пелагея Александровна — мама пятерых детей, у нее 6 внуков и 4 правнука.

Мы поговорили с ней и узнали, как она решилась участвовать в шоу.

«ДЕД ПОСАДИЛ И СКАЗАЛ - РУЛИ»

- Вы попали в телешоу — как ощущения?

- Очень волнуюсь, переживаю, накануне первого испытания практически не спала, - призналась «КП» Пелагея Александровна. - Мне бы очень хотелось выйти в финал и стать победителем.

- Близкие вас поддерживают?

- Сперва нет, а сейчас кричат «Ура!». Сын сначала говорил: не надо идти на шоу, а внучка, наоборот, подбадривает. Говорит: «Езжай бабуль, отдохнёшь, расслабишься, попробуешь себя в новой роли».

- Как вы стали водителем?

- Как-то в детстве я поехала с бабушкой и дедушкой в гости. Приехали в деревню, дед там напился. Бабка начала ругаться: «Как же мы домой поедем?». Дед ей: «А внучка на что?». Я говорю: «Дедуль, я же не умею водить». Он мне спокойно: «Научим». Посадил за руль, показал, где какие педали. Когда я тронулась, машину затрясло. Он мне дал подзатыльник и отругал: «Запомни: к машине нужно относиться нежно». Я попробовала второй раз — у меня получилось. Тогда машин было мало на дороге, ездить было проще. Да и деда все гаишники знали. Когда я ехала за рулём, они нас остановили и сказали: «Что дочка, научили?». В общем, так я захотела стать водителем.

- И с тех пор водите 47 лет подряд. Не приелось?

- Нет, нисколько!

- С Яндекс.Такси стало легче работать?

- То, что есть приложение — хорошо, с ним удобно. Я работаю весь день с перерывом. Мне нравится водить машину, подвозить людей, общаться с ними. Работа водителя такси поднимает настроение — и мне, и клиентам.

- Часто приходится поднимать клиентам настроение?

- По-разному. Вот, например, садится как-то ко мне в машину девушка, вся в слезах. Я спрашиваю: «Чего плачешь? Улыбнись!». А она: «Да не могу я… Меня парень ударил, выгнал!». Я говорю: «Дурочка, ну и чего ты за него держишься? Если парень тебя хоть раз ударил, а ты с ним останешься — так и будешь получать всю жизнь. Причем с каждым днём больнее и больнее. Это не мужчина — это тряпка. Брось его. Вот увидишь, пройдёт время, и ты найдёшь нового молодого человека, с которым у тебя всё получится, и ты выйдешь замуж». Месяцев через семь мне пришёл от неё заказ: «Бабушка Пелагея! Я послушалась вас, я замуж выхожу!». Представляете, какая радость. Когда человеку плохо, я всегда советую вспомнить что-нибудь хорошее и улыбнуться. Помогать людям всегда очень приятно.

«РАБОТА ВОДИТЕЛЯ ИЗМЕНИЛА МОЮ ЖИЗНЬ»

- У вас пятеро детей. Как удавалось совмещать работу водителя и их воспитание?

- Видела я их очень мало — утром уезжала, вечером приезжала. Покупала продукты, что-то из одежды. Или оставляла деньги, чтобы они сходили в магазин сами. Если бы не мои старшие дети, я бы не справилась. А дети у меня шикарные! И внуки. А уж правнуки какие!

- Что бы вы посоветовали мамам, которые точно также пытаются и работать, и детей растить?

- Любить себя. Думать о себе. Потому что, если женщина любит себя, вокруг неё постоянно будет любовь. Любить своих детей — это наше будущее. Если мама делает что-то, что не нужно видеть детям — это плохо. Они ведь впитывают всё, как губка. Они повторяют твою жизнь. Мы повторяем жизнь своих родителей. А чтобы изменить это, нужно сделать какой-то толчок! Я могла бы быть, как моя мама. Но то, что я захотела стать водителем, изменило мою жизнь. Моя мама не водила машину — она была просто трудягой. Но она меня научила трудиться. Так же и я учила своих детей. А если им не хватало знаний, они шли на курсы или ещё куда-то и добивались того, чего хотели.

Моя младшая дочка Оля закончила институт с красным дипломом. У старшего внука золотая медаль. Сын у меня сейчас немного приболел — онкология. Ему сделали операцию, восстанавливается. Он у меня не ходит, потому что опухоль на позвоночнике сжала все нервные окончания… Я ему говорю: «Надо верить в себя и не унывать. Как бы плохо тебе ни было, всё зависит от тебя и твоего окружения».

Мне тоже делали операцию по онкологии. Дети сказали: «Мам, нас у тебя пятеро. Сиди дома, отдыхай. Мы тебе поможем». Я сказала: «Нет, я пойду работать. Мне здоровья будет прибавляться от того, что я буду делать людям добро. Возить их, улыбаться, говорить добрые слова».