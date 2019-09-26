Очаровывал девушек, получил футболку «Крыльев» и ездил на «Чайке»: самарцы вспоминают визит Жака Ширака

Июль 2001. Совсем недавно Россия и несколько других стран организовали Шанхайскую организацию сотрудничества, в Лондоне закончили снимать первый фильм о Гарри Поттере, который скоро взорвет прокат, а «Википедия», тогда еще никому не известная в нашей стране, готовилась заговорить по-русски. В Самару тогда прилетел Жак Ширак.

Тогда это событие было у всех на слуху – сам президент Франции да в нашем городе! Но вскоре оно быстро забылось и пылилось на полках памяти долгие 18 лет. Самарцы вспомнили о том жарком дне из-за громкой новости - экс-президент Франции Жак Ширак скончался на 86-ом году жизни. Спокойно, в окружении близких.

- Он запомнился мне обаятельным и доброжелательным человеком высокой культуры, - вспоминает художественный руководитель Международного патриотического фестиваля «Борис Конценко представляет», самарец Борис Коценко. – Помню, я сказал ему по-французски «Здравствуйте! Рады вас видеть в Самаре!». Он улыбнулся и ответил: «Merci», а потом пожал мне руку.

Эта встреча произошла на улице Высоцкого. Президент Франции приезжал на открытие «Альянс Франсез». Приехал на отечественной «Чайке», чем всех очень удивил.

- Мне запомнилось, что Жак Ширак приехал на «Чайке». Он так всех нас еще больше очаровал, - рассказывает Борис Коценко. – Я пришел на ту встречу потому, что Ширак был мне интересен как личность. Он яркий человек и положительно относился к нашей стране.

Жак Ширак скончался на 86-ом году жизниФото: GLOBAL LOOK PRESS

О французском шарме Ширака вспоминает и самарчанка Валентина, которой тоже довелось увидеть президента Франции.

- Он буквально очаровал всех девушек. Такой статный, галантный, привлекательный. Еще и говорил на французском, а это очень романтичный язык. Еще бы 10 минут и все бы влюбились в него бесповоротно, - улыбается Валентина.

Заводчане благодарили Ширака за наведенный им порядок

Однако прилетал президент Франции в Самару не только для того, чтобы открыть культурно-лингвистический центр и очаровывать местных барышень. Были и другие поводы. Один из них – ЦСКБ «Прогресс».

- В день приезда президента Франции с самого утра у ЦСКБ дежурили двадцать белых «десяток» и сто милиционеров в парадной форме. Кроме этих мер безопасности, была предпринята безрезультатная попытка найти бомбу на территории завода, после чего всех сотрудников ввели в режим ожидания: «Работайте. В окна не высовывайтесь, целее будете», - писала в тот год «Комсомолка».

К Шираку никого близко не подпускали. Даже посмотреть на него было проблематично, не то что руку пожать. Так что нашему предыдущему герою Борису очень повезло.

По неофициальной информации, президент Франции прибыл в Самару, чтобы посмотреть, как собирают двигатели для ракет. То есть, что это делают «не с помощью кувалды и молотка», как отметил 18 лет назад мой коллега-журналист.

Визитом Ширак остался доволен. По крайней мере, он так сказал. Довольны были и работники «Прогресса». К приезду президента Франции готовились две недели – на самом заводе и около него навели чистоту: привели в порядок дорожки, убрали мини-рынок у проходной бюро.

- Служащие «Прогресса» полмесяца ходили на работу по чистым дорожкам и благодарили Ширака за наведенный им порядок, - отмечала «Комсомолка».

Жак Ширак с футболкой «КС» в Самаре.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Не мог президент страны, которая подарила всему миру таланты Раймона Копа и Мишеля Платини, не поинтересоваться, как идут дела в самарском футболе. Во время визита Ширака ему подарили игровую футболку «Крыльев Советов» - с номером 7 и фамилией на французском.