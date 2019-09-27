Самарские нефтяники завоевали «серебро» спартакиады

В финале XV летней спартакиады НК «Роснефть» за право называться чемпионами сразились представители 20 дочерних предприятий, по итогам зональных соревнований победившие в своих регионах. В Сочи - спортивную столицу страны - съехались нефтяники со всех концов России. Команды с 15 по 20 сентября состязались на беговых дорожках и баскетбольных площадках, за шахматными досками и теннисными столами - в 11 видах спорта. К концу финальных соревнований к первому месту с большим отрывом от коллег с одинаковым счетом (344:344) подошли две команды - «Ангара» и «Самаранефтегаз». Решать, какая из них поднимется на первую ступень пьедестала почета, выпало силачам на перетягивании каната - в последнем и самом зрелищном соревновании спартакиады.

Татьяна Ушенко - "первая ракетка" предприятия. Фото: АО "Самаранефтегаз"

Со спортом по жизни

Команда «Самаранефтегаза» выходит в финал спартакиады, обходя соперников в зональном туре, более 10 лет. А с 2014 года прочно вошла в тройку команд-лидеров Компании. В 2017 году самарские нефтяники стали абсолютными чемпионами, в прошлом году, как и в этот раз, - «серебряными» призерами. Все решала финальная схватка тяжеловесов, которые в жесткой борьбе лишь немного уступили ангарцам. На пути к этому второму месту самарские нефтяники впервые в своей истории победили в перетягивании каната традиционно сильнейшую команду «Удмуртнефть», для которой этот вид спорта является национальным.

- Все ребята - большие молодцы, - рассказал руководитель сборной «Самаранефтегаза», ведущий специалист по спортивно-массовой работе первичной профсоюзной организации АО «Самаранефтегаз» Алексей Малахов. - Готовясь к финалу, все провели огромную работу, ведь уровень спартакиады растет, но главное - заниматься не от случая к случаю, а постоянно держать себя в отличной физической форме. Наши спортсмены постоянно тренируются, выступают на городских и областных соревнованиях во всех видах спорта. Есть к чему стремиться, и через год мы постараемся стать первыми.

Фото: АО "Самаранефтегаз"

Без поблажек

Именно так - через постоянные тренировки - раз за разом выигрывает соревнования ведущий специалист управления делами АО «Самаранефтегаз» и по совместительству «первая ракетка» предприятия Татьяна Ушенко. В этом году теннисисты «Самаранефтегаза» взяли «серебро», но почивать на лаврах не собираются: уже сейчас Татьяна готовится к своей юбилейной десятой спартакиаде.

- Я работаю в «Самаранефтегазе» с 2010 года - пришла на предприятие из большого спорта и нисколько не жалею, - улыбается Татьяна Ушенко. - Уровень спартакиады Компании не так уж отличается от профессиональных соревнований. Здесь нет любителей поиграть в теннис в санатории или во дворе - в первую десятку входят кандидаты и мастера спорта.

Татьяна признается: чтобы держать высокую планку, приходится круглый год не давать себе поблажек. Если пренебрегать тем же регулярным фитнесом и не «накачать» как следует спину, в борьбе за победу можно запросто ее сорвать. Факты говорят сами за себя: проведя неделю в Сочи, теннисисты с трудом выкроили время, чтобы разок окунуться в море - суровая конкуренция не прощает расслаблений.

- Вся команда самоотверженно боролась, - говорит Татьяна. - Мы постоянно друг за друга болели, переживали, поддерживали.

Самоотдача, с которой нефтяники защищали честь предприятия, дала закономерные результаты. Баскетболисты и шахматисты завоевали первое место спартакиады,

легкоатлеты на эстафете 4 по 400 метров - бронзовые медали. В мини-футболе, волейболе, силовом двоеборье и беге на 500 и 1000 метров наши земляки оказались на пятом месте, спринтеры (эстафета 4 по 100) - в середине турнирной таблицы. Баллы, которые каждый из них внес в общую копилку, вывели предприятие на вторую ступень. И эта победа - общая!