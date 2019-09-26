АО «Российский аукционный дом» сообщает

Открытый аукцион по продаже недвижимого имущества ПАО Сбербанк

28 октября 2019 г. в 10:00 (по МСК)

Акционерное общество «Российский аукционный дом» (далее - Организатор торгов), действуя в соответствии с договорами поручения № РАД-875-2/2017 от 31.10.17г.,№ РАД-671/2019 от15.07.2019г., № РАД-657/2019 от 10.07.19г. и № РАД-673/2019 от 15.07.2019г., сообщает о проведении торгов по продаже недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности ПАО Сбербанк (далее - Продавец).

Дата и время проведения торгов: 28октября2019г. в 10 часов 00 минут

(время московское).

Место проведения торгов: г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется с27сентября 2019 года по 24 октября 2019 г., по следующим адресам:

в Поволжском филиале по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А,оф. 515с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00)– по местному времени;

в Нижегородском филиале по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д. 33, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00)- мск;

в Центральном офисе по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, литер В, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Обособленном подразделении АО «РАД» г. Краснодаре по адресу: г.Краснодар, ул. Красная, д. 176, лит. 5/2, оф. 3.103с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00)- мск;

в Обособленном подразделении АО «РАД» в г. Москве по адресу: г. Москва, пер. Бобров, д. 4, строение 4 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00)- мск;

в Новосибирском филиале по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д.20 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени;

в Тюменском филиале по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1,бизнес-центр «Нобель», офис 209 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов

не позднее 24октября 2019 г.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 25октября2019 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности28октября 2019 г.с 09:30 до 09:55 (по мск) по адресу:

г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.

Подведение итогов торгов состоится 28октября2019 г. по адресу: г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.

Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский аукцион»).

Сведения об объектах недвижимости, выставленных на продажу единым лотом:

Лот №1:

Объект 1: Нежилое помещение; назначение: нежилое помещение; площадь: 120,9 кв.м., номер этажа, на котором расположено помещение: Этаж № 1, кадастровый номер: 63:09:0101176:10849, расположенное по адресу: РФ, Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский р-н, б-р Приморский, д.42А, нежилое помещение 2;

Объект 2: 1209/4822 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок общей площадью 1 113,00 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под иными объектами специального назначения, кадастровый номер: 63:09:0101176:23, расположенный по адресу: РФ, Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский р-н, б-р Приморский, д.42А

Начальная цена Лота №1 – 3 620 800 руб., с учетом НДС 20%,в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 3 032 800 руб., с учетом НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 588 000руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Лота №1 – 2715600 руб., с учетом НДС 20%,в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 2 274 600 руб., с учетом НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 2 – 441 000 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 271560руб.00 коп.

Шаг аукциона на повышение – 90 520 руб. 00 коп.

Шаг аукциона на понижение – 181 040 руб. 00 коп.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующего обременения (ограничения): обязательным условием является заключение с Победителем аукциона/Единственным участником аукциона Соглашения об определении порядка пользования земельным участком по форме Приложения № 3 к договору купли-продажи Объектов в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента регистрации перехода права собственности на Имущество от Продавца к Покупателю в Управлении Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области.

Лот №2:

Объект 1: Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, площадь: 114,6 кв.м., номер этажа, на котором расположено помещение: Этаж № 1, кадастровый номер: 63:09:0101159:10346, расположенное по адресу: РФ, Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводский р-н, б-р Кулибина, д. 6-Б, нежилое помещение 2;

Объект 2: 1146/4611 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок общей площадью 3 378,00 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для объектов общественно-делового значения, кадастровый номер: 63:09:0101159:25, расположенный по адресу: РФ, Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский р-н, б-р Кулибина, квартал 2, д. 6-Б

Начальная цена Лота №2 – 2 893 600 руб., с учетом НДС 20%,в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 1 387 200 руб., с учетом НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 1 506 400 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Лота №2 – 2 170200 руб., с учетом НДС 20%,в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 1 040400 руб., с учетом НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 2 – 1 129800 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 217 020руб. 00 коп.

Шаг аукциона на повышение – 72 340 руб. 00 коп.

Шаг аукциона на понижение – 144 680 руб. 00 коп.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующего обременения (ограничения): обязательным условием является заключение с Победителем аукциона/Единственным участником аукциона Соглашения об определении порядка пользования земельным участком по форме Приложения № 3 к договору купли-продажи Объектов в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента регистрации перехода права собственности на Имущество от Продавца к Покупателю в Управлении Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области.

Лот №3:

Объект 1: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОФИС №8212/0113, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, назначение: нежилое здание, площадь: 943,50 кв.м, этажность: 4, подземная этажность: -1, литера: А1, инвентарный номер: 0003419, расположенный по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский р-н, ул. Матросова, д. 21б, c кадастровым номером 63:09:0201057:14707;

Объект 2: Земельный участок (землепользование), назначение: земли населенных пунктов, для дальнейшей эксплуатации дополнительного офиса №8212/0113, специализированного по обслуживанию физических лиц, площадь: 1 138,00 кв.м, расположенный по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский р-н, ул. Матросова, д. 21Б, кадастровый номер 63:09:0201057:878;

Объект 3: 8213-w-Металлическое ограждение по границе земельного участка 8213/0113 г. Тольятти, ул. Матросова, 21б, ООО «АРТ-Строй»2, количество секций 19 штук, общая длина 48,47 м., высота секций 1,83-1,85м., ширина 0,49-2,99м., инвентарный номер 604000031137W01

Начальная цена Лота №3 – 21 660 800 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 19 468 800 руб., с учетом НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 2 091 200 руб., НДС не облагается.

Начальная цена Объекта 3 – 100 800 руб., с учетом НДС 20%.

Минимальная цена Лота №3 – 16 245 600 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 14 601 600 руб., с учетом НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 2 – 1 568 400 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Объекта 3 – 75600 руб., с учетом НДС 20%.

Сумма задатка – 1 624560руб. 00 коп.

Шаг аукциона на повышение – 541 520 руб. 00 коп.

Шаг аукциона на понижение – 1 083 040 руб. 00 коп.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений):

1. Объект 1 реализовывается после проведения перепланировки до оформления собственником необходимых технических, правоустанавливающих документов на Объект после проведения данной перепланировки с новыми характеристиками. Поэтажный план Объекта 1 до и после проведения перепланировки приведен в аукционной документации.

2. Оплата цены продажи Объектов производится Покупателем (Победителем аукциона, единственным участником аукциона) путем безналичного перечисления денежных средств на счет продавца в срок не позднее «17» сентября 2020г.

Не позднее «30» сентября 2020г., при условии поступления на счет Продавца в полном объеме денежных средств в оплату стоимости Объектов, Продавец передает Объекты Покупателю по акту приема-передачи.

Лот №4:

Объект 1: Нежилое помещение; назначение: нежилое помещение; площадь: 91,5 кв.м; номер этажа на котором расположено помещение: Этаж № 1, кадастровый номер: 63:09:0101153:15176, расположенное по адресу: РФ, Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводский р-н, б-р Цветной, д.15-А, нежилое помещение 2;

Объект 2: 915/4780 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок общей площадью 2 194 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для объектов общественно-делового значения, кадастровый номер: 63:09:0101153:28, расположенный по адресу: РФ, Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводский р-н, кв-л 16, б-р Цветной, д. 15А

Начальная цена Лота №4 – 2 456 000 руб., с учетом НДС 20%,в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 1 702 400 руб., с учетом НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 753 600 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Лота №4 – 1842 000 руб., с учетом НДС 20%,в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 1 276800 руб., с учетом НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 2 – 565200 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 184200руб. 00 коп.

Шаг аукциона на повышение – 61 400 руб. 00 коп.

Шаг аукциона на понижение – 122 800 руб. 00 коп.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующего обременения (ограничения): обязательным условием является заключение с Победителем аукциона/единственным участником Соглашения об определении порядка пользования земельным участком по форме Приложения № 3 к договору купли-продажи Объектов в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента регистрации перехода права собственности на Имущество от Продавца к Покупателю в Управлении Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области.

Порядок участия и правила проведения аукциона смотрите на сайте www.auction-house.ru.

По всем вопросам обращайтесь по телефонам: (846) 248-21-43, 248-15-82, 248-15-34; harlanova@auction-house.ru, samara@auction-house.ru