2019-09-29T14:06:32+03:00
Спорт

ЦСКА обыграл «Урал» и вышел на первое место в РПЛ

Обзор матча 11 тура Российской премьер-лиги Урал – ЦСКА, который прошел 29 сентября в Екатеринбурге
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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ЦСКА возглавил турнирную таблицу благодаря победе и осечке «Зенита». Фото: ФК «Урал».ЦСКА возглавил турнирную таблицу благодаря победе и осечке «Зенита». Фото: ФК «Урал».
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«Урал» и ЦСКА выдали по-настоящему боевой матч, который завершился победой «армейцев» 3:0. Представляем вашему вниманию обзор матча 11 тура РПЛ Урал – ЦСКА 29 сентября 2019.

Команды начали резво. ЦСКА собирался с первых минут показать «Уралу» его место. Победа выводила «армейцев» на чистое первое место в турнирной таблице РПЛ, так что подопечные Виктора Гончаренко были заряжены. Однако хозяева были явно не согласны со статусом андердога и принялись активно бомбардировать ворота Акинфеева. Поэтому первые 15-20 минут встречи команды играли без центра поля, отвечая атакой на атаку.

Удача в этой перестрелке улыбнулась «армейцам». Команда Гончаренко воспользовалась одним из своих козырей – стандартом. После розыгрыша углового и подачи первым на мяче оказался защитник Хердур Магнуссон – 1:0 ЦСКА повел.

Хозяева могли забить, но удача была явно не на их стороне. Фото: ФК «Урал».

Хозяева могли забить, но удача была явно не на их стороне. Фото: ФК «Урал».

После забитого гола «армейцы» попытались быстро дожать «шмелей». В какой-то момент показалось, что оборона «Урала» не выстоит. Но только казалось. Хозяева пришли в себя и ринулись вперед. И только самоотверженность вратаря гостей Игоря Акинфеева спасла ЦСКА от гола. Сначала экс-голкипер сборной России вовремя выбежал из своей штрафной и выбил мяч головой, а потом уверенно пошел на мяч кулаками, получил удар головой от игрока «Урала», но обстановку у своих ворот разрядил.

Во втором тайме наставник «шмелей» Дмитрий Парфенов выпустил на поле свою главную боевую единицу – Эрика Бикфалви. Румын только недавно восстановился после травмы и играть весь матч не мог. Однако во второй части встречи прибавил вовсе не «Урал», а ЦСКА. «Армейцы» провели два результативных выпада и довели счет до крупного – 3:0.

Сначала Арнор Сигурдссон завершил изумительную по красоте атаку не менее изумительным ударом, а затем эстафету по забиванию голов у исландца взял Яка Бийол. Словенец воспользовался ошибкой вратаря Олега Баклова и буквально продавил мяч в ворота.

Урал - ЦСКА 29 сентября 2019. 0:3. Гол Яки Бийола, РПЛ 11 тур..Урал - ЦСКА 29 сентября 2019. 0:3. Гол Яки Бийола, РПЛ 11 тур.

Впрочем, день для молодого вратаря хозяев получился не самым плохим. Баклов, который еще недавно пылил в ПФЛ за «Сызрань-2003», взял пенальти. К точке подошел Федор Чалов, но как и в матче с «Тамбовом», лучший бомбардир РПЛ прошлого сезона забить не смог.

Казалось, что после всех напастей «Урал» опустит руки. Однако команда Дмитрия Парфенова еще раз всем доказала, что ее не зря считают самой веселой в лиге. Даже несмотря на то, что забить оранжево-черным так и не удалось. «Урал» продолжил яростно атаковать ворота ЦСКА и если бы не опыт и смелость Акинфеева, «сухими» из Екатеринбурга «армейцы» точно бы не уехали.

Благодаря вчерашней осечке «Зенита» и этой победе ЦСКА с 25 очками возглавил турнирную таблицу. Подопечных Гончаренко преследуют сразу четыре клуба, у которых в активе по 23 очка. Еще 20 очков у «Краснодара», которому еще предстоит сегодня сыграть свой матч в 11 туре. «Быки» в 19:00 по московскому времени примут «Арсенал».

ИСТОЧНИК KP.RU

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