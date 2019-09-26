2019-09-26T22:58:30+03:00
Происшествия

Самолет из Москвы в Киргизию экстренно сел в Самаре из-за годовалого ребенка

Мальчику стало плохо, и в Курумоче его уже встречала бригада медиков
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Пилотам пришлось сажать самолет в Самаре из-за заболевшего ребенкаПилотам пришлось сажать самолет в Самаре из-за заболевшего ребенкаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Самаре пришлось экстренно сажать самолет "Уральских авиалиний", который летел из Москвы в киргизский Ош. Лайнер,вылетевший из Жуковского в 19.20 (мск), приземлился в Курумоче в 21.50 (мск+1). Как сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре, на борту стало плохо ребенку и пилот принял решение посадить самолет Airbus А - 320 в ближайшем аэропорту.

- Посадку произвели из-за плохого самочувствия пассажира - мальчика 2018 года рождения. В аэропорту его всретила бригада медиков, произвела осмотр. Затем ребенка госпитализировали в городскую больницу номер пять с признаками ОРВИ, - сообщили журналисту КП-Самара в ГУ МЧС РФ по Самарской области.

Известно, что самолет уже продолжил полет по своему маршруту в республику Киргизия. В 23.00 после дозаправки он стартовал со взлетной полосы в Курумоче. Мать осталась с ребенком в Самаре. У мальчика высокая температура. Сейчас ему помогают местные врачи.

Несколькими днями раньше в Самаре уже садился самолет, который пришлось встречать медикам. На борту стало плохо пассажирке, у нее случился приступ гипертонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Эксперт о посадке Боинга в Барнауле: Причиной задымления могли стать перегрузка во время приземления или дефекты полосы
Такое мнение в беседе с «КП» высказал заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама»заслуженный военный летчик РФ , генерал-майор Владимир Попов
Новости 24
В Самаре совершил экстренную посадку самолет из Москвы
Автоледи, сбившую пенсионерку на Карла Маркса, арестовали на три дня
В Самаре два молодых революционера пытались взорвать хлебзавод
Может у них скитлстрянка? Жителей Тольятти рассмешили синие собаки
Обещал закрыть глаза на коммунальный долг в 45 миллионов: в Самаре осудили судебного пристава
Как важно, что в городе строится Божий храм: в Тольятти патриарх Кирилл возглавил всенощные бдения
В Самаре лишили родительских прав женщину, которая забыла, где учится ее сын
Отправь директора своей школы в санаторий в Самаре
Реконструкцию набережной в Тольятти затянули из-за мошеннических схем
В Самарской области появится паломнический центр
"Ничего такого в Москве нет": Патриарх Кирилл оценил Поволжский православный институт в Тольятти
В Самаре ищут самых благородных людей
В Самаре из-за концерта Димы Билана на площади Куйбышева перекроют дороги
Хотела получить 15 млн рублей: дело следователя ГСУ из Самары Веры Рабинович передали в суд
В Самарской области разыскивают молодого Зеленского
Полузащитник «Динамо» Юсупов: «Слуцкий приглашал в «Крылья Советов»
Уже наносят разметку: ремонт улицы Стара-Загора в Самаре должны завершить в течение двух дней
Ущерб на 1 млн рублей: столкновение толкача с баржей и лодочной платформы под Самарой привело к уголовному делу
В Самаре еще 300 жилых домов подключили к теплу
Богослужения патриарха Кирилла в Самаре и Тольятти покажут на больших экранах
В Самаре на набережной Волги установят 22 «умные» камеры видеонаблюдения
Погнался за нарушителем на личном авто: под Самарой инспектор ДПС поймал сбившего женщину водителя
В Самаре подполковника полиции заподозрили в мошенничестве на 350 тысяч рублей
В Самарской области турист заплутал в лесу по пути из мужского монастыря