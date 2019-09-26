Самолет из Москвы в Киргизию экстренно сел в Самаре из-за годовалого ребенка

В Самаре пришлось экстренно сажать самолет "Уральских авиалиний", который летел из Москвы в киргизский Ош. Лайнер,вылетевший из Жуковского в 19.20 (мск), приземлился в Курумоче в 21.50 (мск+1). Как сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре, на борту стало плохо ребенку и пилот принял решение посадить самолет Airbus А - 320 в ближайшем аэропорту.

- Посадку произвели из-за плохого самочувствия пассажира - мальчика 2018 года рождения. В аэропорту его всретила бригада медиков, произвела осмотр. Затем ребенка госпитализировали в городскую больницу номер пять с признаками ОРВИ, - сообщили журналисту КП-Самара в ГУ МЧС РФ по Самарской области.

Известно, что самолет уже продолжил полет по своему маршруту в республику Киргизия. В 23.00 после дозаправки он стартовал со взлетной полосы в Курумоче. Мать осталась с ребенком в Самаре. У мальчика высокая температура. Сейчас ему помогают местные врачи.

Несколькими днями раньше в Самаре уже садился самолет, который пришлось встречать медикам. На борту стало плохо пассажирке, у нее случился приступ гипертонии.