Новокуйбышевские нефтепереработчики привезли из Сочи бронзовую медаль

«Бронзу» в командном зачете новокуйбышевцы считают настоящей победой. Во-первых, на финальный тур в Сочи съехались со всей страны сильнейшие спортсмены из 20 предприятий Компании, победившие в зональных соревнованиях, - вырвать призовое место у них не просто. Во-вторых, нефтепереработчики одержали победу и над собой, улучшив собственный прошлогодний результат.

Общая победа

Сентябрь выдался жарким для спортивной делегации НК НПЗ: несколько дней подряд наши земляки боролись со своими коллегами на олимпийских объектах Сочи в разных видах спорта: в легкой и тяжелой атлетике, волейболе, футболе и баскетболе, шахматах и настольном теннисе. Свой вклад в копилку спортивных побед сделали и верные заводские болельщики - группа моральной поддержки новокуйбышевской команды традиционно является одной из самых сплоченных в Компании. Не удивительно, что соревнования принесли нефтепереработчикам столько призовых мест - это личная победа каждого члена команды, тренеров, болельщиков и, конечно же, всего коллектива НК НПЗ, включая руководителей и профком.

- Показать достойный результат в финале летней спартакиады, когда за место на пьедестале борются сильнейшие из сильнейших, было целью номер один. Я думаю, мы отлично справились, ощущали поддержку болельщиков и всего коллектива НК НПЗ. Каждое очко было на счету, - рассказала инженер УТН Елена Чучелина. - Я рада, что все получилось, второе общекомандное место легкоатлетов в такой жесткой конкурентной борьбе дорогого стоит!

«Перетянули»!

Медали чемпионам-нефтяникам вручали заместитель директора департамента социального развития и корпоративной культуры НК «Роснефть» Елена Карпова и главный судья соревнований Валентин Самойлов. Здесь ценна каждая награда, будь она золотой, серебряной или бронзовой. Любая из этих медалей - итог упорных тренировок, показатель силы духа и умения работать в команде.

Заветные кубки и медали получили шахматисты Александра Черноземова и Арсений Алавкин, завоевав «бронзу» в общем зачете. Теннисистка Ольга Лисова также поднялась на третью ступень пьедестала. «Серебро» соревнований завоевали новокуйбышевские легкоатлеты в кроссе. На третью ступень пьедестала поднялись спортсмены двоеборья (толкание ядра и рывок гири) Сергей Буров и Андрей Хорев. Андрей, показав в толкании ядра второй результат, в личном зачете завоевал и серебряную медаль.

Заводские волейболисты на летней спартакиаде НК «Роснефть» заняли четвертое место, сборные по баскетболу и футболу - седьмое. В настольном теннисе спортсмены показали общий восьмой результат.

По традиции последний день соревнований завершили красивой жаркой борьбой «тяжеловесы». Заводские борцы Андрей Марахов, Сергей Буров, Сергей Кунгурцев, Александр Брехов, Павел Арапов, Виктор Шибецкий, Александр Хоркин и Андрей Хорин завоевали самую весомую «бронзу» соревнований в зачет спартакиады. По итогам состязаний во всех видах спорта заводчане набрали 340 очков, уступив по количеству баллов лишь сборной Ангары и «Самаранефтегазу». В итоге бронзовая медаль юбилейной XV летней спартакиады НК «Роснефть» уехала в Новокуйбышевск.

- Главный результат любой спартакиады - это то, что люди разных профессий и возрастов приобщаются к спорту, - считает старший оператор установки «Мокрый катализ» Андрей Марахов. - Здорово, что компания «Роснефть» проводит такие мероприятия, собирая команды со всех концов страны. Приезжая на спартакиаду, видишь, как возрождаются замечательные традиции спорта. Благодаря здоровому образу жизни, серьезному отношению к спорту, руководству завода и нашим замечательным болельщикам, которые приехали нас поддержать, мы взошли на пьедестал почета!

Снизился ли накал спортивных страстей на НК НПЗ после триумфа? Нисколько: впереди зимняя спартакиада, а значит, новые победы!