2019-09-27T12:09:43+03:00
Спорт

Урал – ЦСКА 29 сентября 2019: прогноз на матч 11 тура РПЛ

Прогноз на матч 11 тура Российской премьер-лиги Урал – ЦСКА. Игра пройдет 29 сентября на стадионе «Екатеринбург Арена»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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После 10 туров «Урал» (на фото) расположился на 6 месте в РПЛ, ЦСКА занимает вторую строчку. Фото: ФК «Урал».После 10 туров «Урал» (на фото) расположился на 6 месте в РПЛ, ЦСКА занимает вторую строчку. Фото: ФК «Урал».
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Прогноз на матч 11 тура РПЛ Урал – ЦСКА 29 сентября 2019 – 2:3.

Воскресная программа 11 тура Российской премьер-лиги откроется матчем в Екатеринбурге, где местный «Урал» примет ЦСКА. «Шмели» после 10 туров набрали 15 очков, как и еще три команды – «Арсенал», «Уфа» и «Спартак», и делят с ними 6-8 места. «Урал» находится на равном удалении от третьего места, где расположился «Ростов», и от зоны вылета – в шести очках.

Неделю назад «шмели» сыграли вничью с тульским «Арсеналом», а туром ранее расправились с лихорадочным «Спартаком».

У ЦСКА ситуация чуть лучше. После крупного поражения от «Лудогорца» в Болгарии в Лиге Европы «армейцы» сумели обыграть «Краснодар» 3:2 и подняться на второе место в РПЛ. А в случае победы над «Уралом» и осечки «Зенита» подопечные Виктора Гончаренко могут и вовсе возглавить турнирную таблицу чемпионата страны.

«Урал» в этом сезоне прослыл самой веселой командой. «Шмели» много пропускают, но и много забивают. Соотношение забитых пропущенных после 10 туров – 17 к 20. А вот ЦСКА больше забивает, чем пропускает – в этом сезоне «армейцы» отличились 15 раз, а пропустили только 8.

Обе команды подходят к матчу в приподнятом настроении – им удалось пробиться в следующий раунд Кубка России. ЦСКА во Владикавказе обыграл обновленную «Аланию» 3:1, а «Урал» расправился с «Черноморцем» 2:0.

Несмотря на большое количество травмированных «армейцы» все равно на ходу. Матч с «Краснодаром» это подтверждает. Забивать в стане красно-синих есть кому, как, впрочем, и в стане оранжево-черных. Так что нас ждет, скорее всего, результативный матч. Победителями в котором, на мой взгляд, будут гости.

Игра начнется в 11:30 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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