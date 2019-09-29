2019-09-27T12:52:04+03:00
Спорт

Урал – ЦСКА 29 сентября 2019: прямая трансляция матча 11 тура РПЛ

Футбол, матч Урал – ЦСКА. Прямая трансляция игры 11 тура РПЛ, которая пройдет 29 сентября на стадионе «Екатеринбург Арена». Составы команд, статистика личных встреч, где посмотреть
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Встреча начнется в 11:30 по московскому времени.Встреча начнется в 11:30 по московскому времени.
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Воскресную программу 11 тура РПЛ открывает матч в Екатеринбурге между местным «Уралом» и ЦСКА. Хозяева в последних двух турах чемпионата страны смогли взять четыре очка и подняться на шестое место в турнирной таблице, которое они делят вместе с «Арсеналом» и «Уфой». ЦСКА тоже чувствует себя довольно комфортно. «Армейцы» смогли пережить болезненный проигрыш от «Лудогорца» в Лиге Европы 1:5 и обыграли «Краснодар» в чемпионате и «Аланию» в кубке.

Победная серия подопечных Виктора Гончаренко в РПЛ пока составляет четыре матча – в последний раз ЦСКА проигрывал в чемпионате 19 августа. Тогда «армейцы» уступили «Спартаку» 1:2. Серия побед дала свои плоды – красно-синие поднялись на второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Зенита» подопечные Гончаренко отстают на одно очко.

Статистика личных встреч

В чемпионате России команды встречались 24 раза. И здесь цифры полностью на стороне ЦСКА – «армейцы» обыгрывали «Урал» 16 раз. «Шмели» смогли взять верх над красно-синими только в четырех встречах. Еще четыре игры завершились вничью.

В прошлом сезоне ЦСКА одолел «Урал» в Екатеринбурге 1:0, а дома устроил оранжево-черным разгром – 4:0.

Прямая трансляция матча Урал – ЦСКА 29 сентября 2019

Встреча начнется в 11:30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет телеканал «Матч Премьер». Трансляцию игры смотрите также на сайте kp.ru.

Урал ЦСКА 29 сентября 2019: прямая трансляция, где посмотреть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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