Урал – ЦСКА 29 сентября 2019: прямая трансляция матча 11 тура РПЛ

Воскресную программу 11 тура РПЛ открывает матч в Екатеринбурге между местным «Уралом» и ЦСКА. Хозяева в последних двух турах чемпионата страны смогли взять четыре очка и подняться на шестое место в турнирной таблице, которое они делят вместе с «Арсеналом» и «Уфой». ЦСКА тоже чувствует себя довольно комфортно. «Армейцы» смогли пережить болезненный проигрыш от «Лудогорца» в Лиге Европы 1:5 и обыграли «Краснодар» в чемпионате и «Аланию» в кубке.

Победная серия подопечных Виктора Гончаренко в РПЛ пока составляет четыре матча – в последний раз ЦСКА проигрывал в чемпионате 19 августа. Тогда «армейцы» уступили «Спартаку» 1:2. Серия побед дала свои плоды – красно-синие поднялись на второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Зенита» подопечные Гончаренко отстают на одно очко.

Статистика личных встреч

В чемпионате России команды встречались 24 раза. И здесь цифры полностью на стороне ЦСКА – «армейцы» обыгрывали «Урал» 16 раз. «Шмели» смогли взять верх над красно-синими только в четырех встречах. Еще четыре игры завершились вничью.

В прошлом сезоне ЦСКА одолел «Урал» в Екатеринбурге 1:0, а дома устроил оранжево-черным разгром – 4:0.

Прямая трансляция матча Урал – ЦСКА 29 сентября 2019

Встреча начнется в 11:30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет телеканал «Матч Премьер». Трансляцию игры смотрите также на сайте kp.ru.