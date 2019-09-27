2019-09-27T16:49:37+03:00
Общество

"Родители сами вытаскивали ее из машины": в аварии с перевернувшейся семеркой погибла 19-летняя студентка из Самары

Лена с родителями ехала в гости к родственникам в Самару. Девушка заболела и лечилась в родном доме
Анастасия МЫШКИНА
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Студентке было всего 19 летСтудентке было всего 19 лет
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Страшная авария утром в пятницу потрясла самарцев. В пять утра семья из Челно-Вершинского района - муж, жена и их 19-летняя дочь - ехали из дома в гости к родственникам в Самару. Мужчина уверенно вел "семерку" по дороге, но неожиданно прямо ему в лоб вылетела "Приора", которая до этого ехала по встречке.

- 53-летний мужчина за рулем "Приоры" двигался со стороны Уфы. В темное время суток он не справился с управлением и вылетел на встречку, - официально прокомментировали ДТП в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Семерка с прицепом от удара, который оказался слишком сильным, улетела в кювет. Мужчина и женщина с трудом выбрались из перевернувшейся машины и трясущимися руками открыли заднюю дверь. Там, за сидением водителя сидела 19-летняя Лена, которая возвращалась в Самару на учебу после болезни.

- Мать с отцом дочь сами вытаскивали с машины. Услышали последние два вздоха и все, - с ужасом рассказывает страшную новость старший брат студентки, Сергей. - Теперь родители в больнице: мать с переломом грудной клетки, у отца ушибы ноги и руки.

Машина перевернулась на крышу, улетев в кювет

Машина перевернулась на крышу, улетев в кювет

19-летняя студентка финансового колледжа скончалась на месте. Врачи уже ничего не могли поделать. Лена у родителей в родном доме оправлялась после болезни, собиралась пойти к врачу, выписаться и вернуться на учебу.

- Таких людей которые не думают никогда о правилах, о том что может произойти из за его ошибок нельзя пускать на дорогу, - не может простить виновника аварии Сергей. По его словам, отец всегда ездил на трассе очень аккуратно, не больше 90 километров в час. А вот водителя Приоры он подозревает в превышении скорости. И очень хочет, чтобы виновника наказали. В деле еще предстоит разобраться полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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