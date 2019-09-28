2019-09-27T23:44:45+03:00
Спорт

Крылья Советов - Тамбов 28 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 11 тура Чемпионата России РПЛ

Футбол. Крылья Советов - Тамбов. Смотреть онлайн прямую онлайн-трансляцию матча 11 тура РПЛ со стадиона "Самара Арена". Составы команд, статистика игры
Ольга АФАНАСЬЕВА
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"Крылья" срочно нужна победа"Крылья" срочно нужна победаФото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).
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28 сентября в 15.00 на "Самара Арене" состоится игра Крылья Советов - Тамбов Чемпионата России. Команды встретятся в 11 туре РПЛ в не самые простые для себя времена. Хозяева и гости игры в турнирной таблице делят две последние строчки с одинаковым количеством очков. И если к новичкам РПЛ местные фанаты снисходительны, то судьба наставника самарцев Миодрага Божовича висит на волоске.

"Крылья" проиграли 6 из 10 матчей в РПЛ, но забивают регулярно. "Тамбов" обыграл "Ростов", но в других последних матчах не отличился, зато стабильно пропускает. Обе команды вылетели из Кубка России, проиграв своим соперникам. И теперь сосредоточатся на выживании в РПЛ.

Прогноз букмекеров на игру 11 тура РПЛ Крылья Советов -Тамбов

На стороне "Крыльев" статистика предыдущих встреч, а вот по игре и по ситуации давать прогноз сложно. Безусловно, "Крылья" постараются использовать свой домашний шанс и переманить фортуну на свою сторону, тем более заработанные три очка сразу позволят им - при условии проигрыша или ничьей хоть одной команды с 10-14 строчек подняться из зоны вылета. Недовольство командой, игроками и тренером в городе зреет, так что рисковать "Крылья" явно не будут и выложатся на 100%.

Тем более и возможности для этого есть: Александр Соболев продолжает борьбу за место в списке лучших бомбардиров РПЛ и коллеги по команде всегда готовы ему помочь. А вот в "Тамбове" в ЦСКА ушел лучший защитник Седрик Гогуа. Зато вовсю рвется показать себя Георгий Мелкадзе, которого клуб взял в аренду у "Спартака".

Букмекеры дают на победу самарцев коэффициент 1,9, на гостей - 4,2.

Статистика встреч Крылья Советов - Тамбов

Между собой команды встречались пять раз. Последний раз ровно год назад команды сыграли в Кубке - победа осталась за "Крыльями", 1:2. В остальных четырех матчах самарцы всегда оказывались сильнее, тамбовчанам не удалось свести даже к ничьей ни одну игру.

Где смотреть онлайн матч Крылья Советов - Тамбов 28 сентября 2019

Игру Крылья Советов - Тамбов 28 сентября 2019 года в 15.00 покажет Матч. Премьер. Текстовую онлайн-трансляцию представит сайт kp.ru.

Крылья Советов - Тамбов 28 сентября 2019 смотреть онлайн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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