2019-09-28T16:08:23+03:00
Спорт

Колдовство от Соболева: "Крылья" обыгрывают "Тамбов" и взлетают вверх из зоны вылета

Александр Соболев помог "Крыльям" обыграть "Тамбов" в матче 11 тура РПЛ 28 сентября 2019 года и продолжает борьбу за звание лучшего бомбардира РПЛ
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Соболев продолжает удивлятьСоболев продолжает удивлятьФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Решающая игра между командами, которые находились на последних строчках таблицы РПЛ, состоялась 28 сентября и окончилась победой "Крыльев". В игре были показаны 12 желтых карточек! Семь из них "прилетели" гостям, еще пять достались "Крыльям"

Хозяева активно давили на ворота соперников в первом тайме, но результат не было. Однако "Крылья" были настроены сделать подарок Александру Анюкову - экс-капитан Зенита в день матча отмечал свой день рождения. И у них это получилось.

Счет был открыт только на 74 минуте - во втором тайме. Вышедшего недавно на замену Максима Канунникова свалили в штрафной и судья назначил пенальти. Александр Соболев вышел на точку и спокойно отправил мяч в ворота. Этот гол стал восьмым для Александра и он снова сравнялся по результативным ударам с Шомуродовым.

Гол Александра Соболева с пенальти в ворота Тамбова. 11 тур РПЛ, 28 сентября 2019 Крылья Советов - Тамбов.Александр Соболев реализует пенальти

Второй гол залетел в сетку ворот Шелии буквально через минуту. Тот же Соболев волшебно обработал мяч обвел всех защитников и буквально положил сферу под ногу Максиму Канунникову, который забил свой первый гол в этом сезоне.

Гол Максим Канунников после шикарной подачи Соболева. Крылья Советов - Тамбов. 2:0. РПЛ, 11 тур 28.09.2019.Канунников закрепил преимущество хозяев

"Крылья" в очень жестком матче обыгрывают "Тамбов" и поднимаются на 10 строчку. Наверняка, кто-то из их соперников потеряет очки в этом туре и команда останется на комфортном месте в таблице.

А Александр Соболев снова претендует на место лучшего бомбардира РПЛ - он снова делит первую строчку с игроком "Ростова" Шомуродовым: на счету каждого по 8 мячей.

В следующем туре "Крылья Советов" сыграют с Сочи в гостях, а Тамбов отправится разбираться с "Рубином" в Казани. Игры пройдут 5 октября 2019 года.

Составы команд

"Крылья Советов": 1 Рыжиков, 3 Чернов, 22 Анюков, 23 Комбаров, 50 Карпов, 8 Гацкан, 17 Зиньковский, 20 Мияйлович, 28 Антон, 77 Кабутов, 7 Соболев.

Запасные: 81 Овсянников, 5 Лысцов, 6 Якуба, 9 Радонич, 10 Терехов, 14 Гынсарь, 40 Тимофеев, 44 Чичерин, 52 Смирнов, 78 Киселев, 90 Бурлак, 99 Канунников.

"Тамбов": 88 Шелия, 2 Рыбин, 3 Тетрашвили, 13 Обухов, 19 Мелкадзе, 25 Карасев, 27 Грицаенко, 30 Таказов, 55 Осипенко, 58 Ойеволе, 77 Костюков.

Запасные: 50 Сугробов, 6 Кулик, 7 Чернышов, 8 Килин, 9 Мамтов, 11 Олабиран, 14 Аппаев, 15 Мухаммед, 48 Часовских, 70 Муниру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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