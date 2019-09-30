Погода в Самаре на октябрь 2019 года: осеннее тепло еще возможно

Горожанам поведали, какой будет погода в Самаре на октябрь 2019 года. Синоптики уверены, что первые деньки второго месяца осени будут теплее сентябрьских. Чудо совершит южный ветер, который и принесет в жизнь города немного летних ноток.

В первые дни октября будет идти небольшой дождь - его вызывает проходящий через регион антициклон. Но затем, уже с третьего октября, уже прекратятся осадки, а температура немного повысится, возвращаясь к климатической норме.

Уже со среды 2 октября температура будет достигать 18 градусов, так что легкие ветровки горожане убирали на дальнюю полку рановато.А вот в понедельник еще придется немного померзнуть. А еще по Самаре вновь пройдется порывистый ветер, достигающий 15-20 метров в секунду. А это значит, что стоит поберечь машины от ветхих деревьев. Такой же мини-ураган возможен и в ночь на среду.

Осадки прекратятся уже в четверг. Синоптики 3 октября обещают облачную погоду, температуру до 18 градусов и небольшой ветер.

В Гидрометцентре также отмечают, что похолодать вновь может уже в это воскресенье, 6 октября. Температура может снизиться до 11 градусов, облачно и возможны небольшие осадки.

Многое о грядущей погоде могут рассказать и народные приметы. Например, наши предки рекомендовали следить за тем, как осыпается листва с березы: если к середине октября на ветках еще много листьев, значит, снег выпадет нескоро. А если в октябре в лесах много грибов, это говорит о том, что зима будет теплой.

А 9 октября - на Ивана Богослова - ждали первый снег. Если в этот день он выпадет, значит к 21 ноября придет полноценная зима. А вот если первый снег ляжет 13 октября, то зима наступит не скоро.