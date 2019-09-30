2019-09-30T16:23:13+03:00
Экономика

Теневому бизнесу в России грозят гигантскими штрафами

Законодатели считают, что сегодняшнее финансовое наказание в 500-2000 рублей никак не решает проблему
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Те, кто не хотят регистрироваться, считают, что лучше штраф, чем налогиТе, кто не хотят регистрироваться, считают, что лучше штраф, чем налогиФото: Иван МАКЕЕВ
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Депутаты Самарской губернской думы предлагают увеличить штрафы для тех, кто занимается теневым бизнесом. Сейчас тем, кто уходит от налогов, грозит штраф в 500-200 рублей. Это наказание законотворцы считают несерьезным и предлагают увеличить суммы в 50 раз, до 50-100 тыс. рублей. Дело в том, что сейчас размер штрафа ниже, чем обязательные к уплате страховые взносы, налоги, штрафы за не предоставление налоговой отчетности, госпошлина за регистрацию ИП или юрлица. Поэтому предпринимателям просто становится невыгодно быть честными.

Как объяснили в комитете по промышленности, предпринимательству и торговле, сейчас данный проект предстоит доработать на очередном заседании в соответствии с рекомендациями союза законодателей. В то же время, глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов включил это предложение в список инициатив от регионов для предоставления министру экономического развития Максиму Орешкину.

- Такие инициативы были и раньше, от других регионов. Вопрос очень волнующий, ведь в избавлении от теневой экономики заинтересовано и государство. Его обсуждали у нас и на встрече с уполномоченным по правам предпринимателей, и на круглом столе по контрафакту. Цель такой инициативы - легализовать бизнес, и, конечно, для этого должны быть серьезные санкции, - пояснили журналисту КП-Самара в губдуме.

Масштаб проблемы депутаты подчеркивают особенно: по их данным в 2018 году всего в результате проверок нашли 421 физлицо, которые вели бизнес без регистрации.

Предполагается, что законопроект могут рассмотреть в госдуме уже осенью, если все поправки будут внесены и одобрены следующей инстанцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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