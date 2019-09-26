Веб-дизайнер в 54 года? Без проблем!

Стать студентом, когда тебе «за пятьдесят»? Почему бы и нет! За парты техникумов и колледжей в Самаре сегодня садятся бодрые и активные горожане старшего возраста. Получить новую востребованную специальность совершенно бесплатно можно благодаря правительственной программе профессиональной «перезагрузки» по стандартам Ворлдскиллс.

Самарчанка Инна Рузанова работает менеджером в компании, торгующей строительными инструментами. Каждый день рутинная работа, а в свободное время - мечта о собственном интернет-магазине товаров для красоты. Но для этого нужны новые знания и новые навыки - в том числе по созданию сайтов и по управлению ими. Шанс на воплощение мечты в реальность Инна Рузанова получила, став участницей правителпрограммы переподготовки предпенсионеров по стандартам Ворлдскиллс в Самарском государственном колледже (СГК) по программе «веб-дизайн и разработка».

- Начала искать в Интернете курсы и обнаружила бесплатную государственную программу - красота! - говорит Инна Рузанова. – Зарегистрировалась Ни секунды не раздумывая. Родственники, конечно, сначала отговаривали - мол, куда тебе учиться на шестом десятке. Но я уверена в том, что лишних знаний не бывает - почему бы не попробовать новое? Пока приходится трудно - информация для меня совершенно новая, но уверена, что справлюсь. Навыки разработки сайтов и веб-дизайна - как раз то, что мне нужно для того, чтобы начать вести свой блог, создать сайт и, возможно,открыть интернет-магазин.

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Программа профессионального обучения и дополнительного образования граждан предпенсионного возраста по международным стандартам Ворлдскиллс реализуется совместно с Министерством труда во всех регионах страны. Чтобы получить новую специальность, достаточно зарегистрироваться на сайте 50plus.worldskills.ru и выбрать направление (всего их 119). В Самарской области лучшие 15 колледжей и техникумов предлагают, пройти переподготовку по 27 компетенциям. Среди них и рабочие, и офисные направления, и профессии в сфере услуг. В 2019 году принять участие в программе могут мужчины в возрасте 56−60 лет и женщины 51 −55 лет, а также те, кто имеет право на досрочную пенсию. Обучение бесплатное.

Эксперт Worldskills, неоднократный участник чемпионата, Сергей Евдокимов сегодня учит навыкам программирования и веб-дизайна студентов, которые ему в родители годятся. Говорит - работать с ними гораздо приятнее, чем со вчерашними школьниками: «Видно, что студентам старшего возраста на занятиях интересно, у них горят глаза. Заваливают вопросами, стараются во всем докопаться до сути. Переобучение помогает им повысить конкурентоспособность, укрепить позиции на рынке труда».

Экзамен Ворлдскиллс - не просто формальность, а серьезная демонстрация практических умений и навыков. Сдав его, выпускник получает скиллс-паспорт — новый на нашем рынке труда, но уже признанный ведущими работодателями страны сертификат, подтверждающий наличие актуальных профессиональных умений человека.

Материал подготовлен в рамках реализации национального проекта «Демография».