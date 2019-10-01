2019-10-01T14:03:29+03:00
Спорт

Барселона – Интер 2 октября 2019: прогноз на матч 2 тура Лиги чемпионов по футболу ЛЧ 2019/2020

Прогноз на матч 2 тура Лиги чемпионов сезона 2019/2020 Барселона – Интер, который пройдет 2 октября 2019
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Несмотря на не самый удачный старт сезона в Ла Лиге, «Барса» выглядит сильнее «Интера». Фото: ФК «Барселона».Несмотря на не самый удачный старт сезона в Ла Лиге, «Барса» выглядит сильнее «Интера». Фото: ФК «Барселона».
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Прогноз на матч Лиги чемпионов Барселона – Интер 2 октября 2019 – 2:1.

Группа F в Лиге чемпионов – это группа смерти. И я говорю это не для красивой метафоры. За две путевки в плей-офф борются «Барселона», «Интер» и дортмундская «Боруссия». Все три команды бьются в своих чемпионатах за первое место. К этому трио добавилась еще и пражская «Славия». В успех чехов верится с трудом, но насолить «Интеру» они сумели, сыграв с «нерадзурри» вничью 1:1. «Барса» и «Боруссия» на старте группового этапа тоже разошлись миром, но со счетом 0:0, поэтому в квартете F лидируют «Интер» и «Славия».

«Интер» продолжает свое возрождение. Славные победы нулевых черно-синие оставили за спиной и, похоже, нацелились на новые трофеи. Перед сезоном клуб возглавил Антонио Конте, под которого приобрели несколько футболистов, среди которых Ромелу Лукаку и Алексис Санчес.

Старания на трансферном рынке пока приносят свои плоды. В Италии впервые за многие годы пошатнулось лидерство «Ювентуса». Пока рано и неправильно говорить, что «Старую Синьору» сбросили с трона, но предпосылки к тому, что «Интер» завоюет Скудетто в ближайшие годы, есть.

А вот у «Барселоны» в национальном первенстве дела идут не так хорошо. Команда выдала не самый мощный старт, обосновавшись после 7 туров на 4-6 местах вместе с «Реалом Сосьедадом» и «Севильей». Однако отставание от лидирующего мадридского «Реала» не так велико – всего 2 очка.

Самая главная проблема для «Барсы» сейчас – отсутствие Месси. Весь старт сезона в Ла Лиге аргентинец проводит в лазарете. Не сыграет Лионель и против «Интера». Однако «Барселона» не раз доказывала, что в важных матчах способна обыгрывать соперника и без своего лидера.

Даже не в самой лучшей форме «Барселона» выглядит сильнее «Интера». Тем более, что игра пройдет в Каталонии. Скорее всего, хозяева выиграют с перевесом в один мяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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