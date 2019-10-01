2019-10-01T15:50:05+03:00
Общество

«От улицы отделяет пара слоев фанеры»: жители дома, пострадавшего от урагана в Самаре, замерзают в своих квартирах

Упавшее дерево снесло балкон двухэтажки. Его до сих пор не починили – денег у управляющей компании пока нет
Ольга НОВИКОВА
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Рухнувшее дерево доставило жильцам дома много проблем ----------- Фото: соцсетиРухнувшее дерево доставило жильцам дома много проблем ----------- Фото: соцсети
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Ураган 19 сентября принес серьезные неприятности жителям дома №65а в Ташкентском переулке Самары. Росшее рядом со старенькой двухэтажкой дерево не выдержало напора ветра и рухнуло. При этом оно буквально снесло балкон второго этажа и повредило крышу над одной из квартир.

- В доме очень холодно – трубы отопления у нас идут по крыше, и сразу после аварии их перекрыли, очевидно, чтобы при подаче тепла нас не залило кипятком, - рассказывает жительница пострадавшей квартиры Вера Иневаткина. – На прошлой неделе приходили из управляющей компании, заделали пострадавший участок крыши старыми досками и монтажной пеной. Но чинить балкон не стали – говорят, денег нет. А ведь у нас наружной стены как таковой считай и нет – просто пара слоев фанеры. Во-первых, они совсем не держат тепло. А во вторых - район у нас неблагополучный, недавно ночью слышали, как кто-то ходил по крыше уцелевшего балкона первого этажа – страшно…

В управляющей компании «Новая Самара» пока отделываются обещаниями починить злополучный балкон – сразу, как только найдут на это деньги.

По информации администрации Кировского района, УК уже выполнила своими силами работы по восстановлению кровли над пострадавшей квартирой, ограничен доступ на разрушенную хозяйственную кладовую (лоджию).

- Управляющей организаций подан комплект документов в департамент городского хозяйства и экологии горадминистрации на получение субсидии на выполнение работ по восстановлению хозяйственной кладовой, поскольку дом в 2015 году был признан аварийным и подлежащим сносу, и начисления жителям по статье "текущий ремонт" не производятся. После получения необходимого финансирования работы управляющей организацией будут выполнены в течение двух дней, - рассказали в мэрии.

Здесь заверили, что домовые сети отопления не повреждены и находятся в работоспособном состоянии.

- Отопление в доме отсутствует из-за технического заполнения квартальных сетей АО "ПТС". После заполнения данных сетей запуск отопления будет произведен силами управляющей организации, - объяснили в администрации.

Вопрос находится на контроле у городских властей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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