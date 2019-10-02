А пандусы пусть первыми чиновники проверяют! Почему в Самаре «Доступная среда» не везде доступна

Колумнист «КП-Самара» Андрей Ишмуратов считает, что далеко не вся «Доступная среда» в Самаре так уж и доступна. И многие пандусы для людей в колясках – или с колясками – могут превратиться в экстрим-горку. Что же не так?

Мы стали забывать, как должна выглядеть настоящая приёмка. Говорят, в Древнем Риме была традиция. Архитектор должен был первым пройти по построенному им мосту. Убежден, эту практику нужно возродить. И первое, с чего нужно начать – это инфраструктура для маломобильных граждан: пандусы, аппарели, подъёмники.

Значит, построили. Ко дню приёмки доставляем коляску. И первым спускаем проектировщика. Затем строителя. Потом чиновников, которые ставили такое техзадание и принимали эту работу. Следом начальников чиновника.

Вариант беспроигрышный: либо они начнут строить нормально, либо мы за раз избавимся от всех криворуких бракоделов.

Меня нередко спрашивают, почему же строят пандусы с такими нарушениями, казалось бы, в нормах всё написано, бери и соблюдай, денег на дороги тоже не жалеют. Будем объективными – такие претензии не всегда справедливы. Многие дороги построены давно, когда норм либо не было вообще, либо они были слабее. Но вот Московское шоссе и Ново-Садовая, это совсем новые дороги, когда их проектировали и строили, уже действовали современные нормы. Так почему они сделаны столь плохо?

Могут сказать: потому что воровали. Но как говорил Жванецкий: «Что вы воруете с убытков, воруйте с прибылей». Коррупционный интерес можно включить, в общем, в любую работу.

Здесь другое. Разница в отношении. Многие чиновники и строители, интересы которых они ставят на первое место, считают людей с ограниченными возможностями здоровья «половинкой землекопа». Они не слишком хотят считаться с их интересами, а все нормы воспринимают как досадное препятствие грандиозным строительным планам. Вот если бы не нормы мы бы понастроили как попало и такой бюджет освоили! А тут, понимаешь, надо тратиться на то, на это, думать, чтобы сделать, как положено.

Конечно, прямо чиновники об этом никогда не скажут. В России примерно 10% населения – инвалиды. А если учесть их родственников и многих других маломобильных граждан: пожилых людей, молодых родителей с колясками, и многих других, то окажется, что это не меньше половины населения. Это избиратели, и понятно, если они скажут прямо, то просто не переизберутся. Поэтому предпочитают молчать. Это самая неудобная тема.

Но ведь инвалидом может стать каждый. Переходил дорогу - сбили и всё. В какой-то степени — это даже неизбежно, такими молодыми, сильными и здоровыми как сегодня – вы уже не будете никогда, а вот старыми и больными – будете точно, если конечно доживёте. Маломобильным гражданином станет каждый, поэтому это касается всех.