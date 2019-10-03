2019-10-03T14:16:17+03:00
Общество

Профессиональная переподготовка и повышение квалификации как залог карьерного роста

Каждый человек хочет реализовать себя в любимом деле
Поделиться:
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации как залог карьерного ростаПрофессиональная переподготовка и повышение квалификации как залог карьерного роста
Изменить размер текста:

Для каждого это что-то своё, сугубо индивидуальное, обусловленное персональными способностями, талантами и интересами. Успеха можно добиться абсолютно в любом деле и профессии. Стоит только захотеть и приложить определённые усилия для обучения, развития и наработки опыта. Академия СНТА предлагает услуги профессиональной переподготовки и повышения квалификации тем, кто хочет повысить уровень профессионализма и стать ещё более востребованным специалистом в выбранном направлении.

Эффективные курсы для профессионального роста

Рынок труда постоянно меняется, и требования к наёмным работникам всё время растут. Это означает, что для того, чтобы соответствовать, необходимо постоянно расти в профессиональном плане, развиваться и обучаться чему-то новому в своей профессии. Здесь важную роль играет самообразование, однако его следует рассматривать больше как дополнительное средство, нежели основной инструмент. Последним должны выступать специальные курсы для профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров. Такие услуги, в частности, предлагает Академия СНТА, где специалисты любых категорий могут пройти обучение по таким направлениям, как медицина, педагогика, метрология, горное дело, транспорт, лаборатории и др. Записавшись на обучающую программу по нужному направлению, можно получить много новых интересных знаний и опыта. Он будет полезен в работе и даст возможность значительно повысить уровень профессионализма, а затем, претендовать на более высокие должности.

Экономический эффект от повышения квалификации

Курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации необходимы не только для укрепления веры в свои собственные силы и возможности, но и для повышения уровня материального благосостояния. Не секрет, что уровень оплаты труда специалистов любых направлений напрямую зависит от их квалификационных навыков и опыта. Соответственно, получая дополнительное профессиональное образование и развивая себя в выбранном направлении деятельности, сотрудники становятся более подготовленными и способными выполнять задачи повышенной сложности. Всё это даёт им возможность претендовать на более высокие должности с соответствующим повышением размера оплаты труда. Также лучшим специалистам всегда выплачиваются премии, предоставляется расширенный социальный пакет и делаются различные преференции. Вот почему каждый сотрудник, стремящийся к карьерному росту, должен время от времени повышать свою квалификацию, проходя обучение на специальных курсах.

Реклама

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"Цифра" открывает новые возможности: эксперты рассказали о том, как изменится высшее образование
В Москве прошла одна из крупнейших конференций в сфере образования – EdCrunch-2019, организованная НИТУ «МИСиС» и Университетом НТИ 20.35 при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ
Школьные гаджеты: разбираемся, какие устройства можно использовать на уроках
С 1 сентября вступило в силу ограничение на мобильники на уроках. Носит оно рекомендательный характер, но рекомендации отправлены во все регионы и подписаны сразу тремя ведомствами: Роспотребнадзором, Рособрнадзором и Министерством просвещения
Новости 24
В Отрадном семья нелегалов с тремя детьми жила в недостроенном доме без удобств
В Самаре на автомойке скрывались 15 «одноруких бандитов»
В Самаре на остановках перестали работать электронные табло
В Самаре пристав не донес на коллегу-коррупционера и остался без работы
Привели в порядок за 2 месяца: в Самаре открыли новый корпус лицея информационных технологий
В Сергиевском районе до 2025 года переселят из аварийного жилья около тысячи человек
МегаФон присвоит самым общительным самарским абонентам статус VIP
В Самарской области селянина отправили в колонию-поселение за хранение ручных гранат
В Самарской области отправили за решетку двоих разбойников, которые пытали женщину ради 1,2 млн рублей
Необосновано завышен: в Самаре суд отменил приказ о тарифе на вывоз мусора
Вместо дач – магазины и автосервисы: участки вдоль Алма-Атинской переоформят
В Самаре пристав ответит перед судом за взятку в полмиллиона рублей от должника
В Самаре открылась международная выставка продуктов халяль