Сызранских лицеистов посвятили в нефтяники

В актовом зале сызранского лицея имени Героя Советского Союза П.И. Викулова, несмотря на пасмурную погоду, солнечно - летнее настроение создают старшеклассники в ярких оранжевых футболках, перемещаясь в замкнутом пространстве со всей энергией юности. На второй день семинара не разберешь, кто из 40 учеников «Роснефть-классов» десятиклассник, кто - одиннадцатиклассник: и те, и другие тренерами тщательно «перемешаны» и разделены на пять команд, параллельно выполняющие специальные задания. Чем только ни пришлось за два дня заниматься школьникам -

от танцевальных флешмобов и разгадывания головоломок до выработки стратегии развития предприятия и компании «Роснефть». Самопознание, командообразование, профориентация - вот три цели, которые были поставлены и успешно достигнуты за время семинара.

Целеустремленность приветствуется

Семинар-тренинг «Лестница к успеху» - мероприятие не местечковое. Оно прокатилось по всей стране, и в ходе виртуальной пресс-конференции юные сызранцы смогли пообщаться не только с молодыми специалистами Сызранского НПЗ, но и с их коллегами и своими сверстниками из северных регионов. «Роснефть-классы» - первое звено кадровой программы «Школа - вуз - предприятие», которая реализуется в компании «Роснефть» более 10 лет. На сегодняшний день в 122 подшефных классах дочерних предприятий компании учится более 2800 школьников - в программе участвуют 64 школы в 26 регионах страны. Образовательные учреждения получают от нефтяников дополнительные средства на развитие материальной образовательной базы, а предприятия со временем -

грамотные, заряженные корпоративным духом кадры. Только в прошлом году коллектив Компании пополнили 116 выпускников «Роснефть-классов», окончивших профильные вузы. На данный момент на предприятиях НК «Роснефть» трудятся 678 специалистов, решивших связать свой путь с нефтяной отраслью еще со школьной скамьи.

Таких, как десятиклассник Максим Касаткин, который ради учебы в «Роснефть-классе» не только перешел в лицей из другой школы, но и переехал в Сызрань из соседнего Шигонского района. Поступить в престижный класс, куда берут не всех подряд, для парня проблемой не было - девятилетку окончил с отличием.

- Я узнал, что здесь профильные предметы - мои любимые физика, химия и математика, - рассказал Максим. - Нас готовят очень сильные педагоги, а по четвергам мы ходим на пары в филиал СамГТУ. Я еще два года назад задумался над выбором будущего вуза и остановился на Московском университете им. Губкина и Казанском энергетическом. От папы мне досталась любовь к инженерии и технологиям, поэтому я решил стать нефтяником. Присматриваюсь к Сызранскому НПЗ!

Семинар не только развивает, но и сближает. Фото: АО "СНПЗ"

Будущие коллеги?

Одиннадцатиклассница Алена Иванова признается: семинар-тренинг (а у 11-классников есть и прошлогодний опыт участия в подобном мероприятии) не только сплотил ребят, но и открыл каждого с неожиданной стороны. Выполняя задания, невольно проявляешь лидерские качества, задействуешь интеллект, творческое начало. Все это будет совсем не лишним и в вузе, и в дальнейшем на предприятии.

- Экскурсия на завод впечатлила - поражают масштабы производства! - говорит отличница 11-«РН-класса» Алена Иванова. - Я пока определяюсь с точной профессией и с университетом, но мои мама и папа, бабушка и дедушка связаны

с нефтяной отраслью. Поневоле задумаешься!

Десятиклассникам экскурсии на завод еще предстоят, но приедут они туда уже как «свои люди»: семинар завершился торжественной церемонией посвящения самой настоящей нефтью.

- Рада за ребят - хорошие коллеги растут, - улыбается выпускница «Роснефть-класса» 2014 года, лаборант химического анализа АО «СНПЗ» Елизавета Купцова. - А в том, что мы станем коллегами, почти не сомневаюсь - именно учеба в «Роснефть-классе» помогла мне в свое время выбрать и полюбить профессию!