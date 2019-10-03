2019-10-04T11:48:36+03:00
Общество

Программа "Культурные люди" самарской радиостанции стала лучшей в стране

Передача ТРК "Губерния", посвященная году театра, стала победителем международного фестиваля
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Сотрудники ТРК "Губерния" получили наградыСотрудники ТРК "Губерния" получили награды
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Передача "Культурные люди" на радиостанции "Губерния", посвященная Году театра, стала победителем международного фестиваля "Радио без границ". Эту награду ТРК "Губерния" получает в год своего десятилетия.

На мероприятии "Губернию" представили директор телерадиокомпании Юрий Проничев и шеф-редактор отдела радио Евгения Чеширская. В награждении принял участие директор государственной компании "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" Андрей Романенко.

- Согласно исследованиям ВЦИОМ, проведенным летом 2019 года, радиостанция "ГУБЕРНИЯ" стала второй в качестве источника региональных новостей среди всех радиостанций, вещающих в Самарской области. Эксклюзивные выпуски новостей в эфире 3-миллионной аудитории выходят каждые полчаса. А также звучит много музыки и различных тематических программ, - сообщают в ТРК "Губерния".

Фестиваль "Радио без границ" организован Российской академией радио при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, Россотрудничества и департамента информации и печати МИД России. По традиции во время мероприятия руководители крупных радиостанций России и зарубежных стран обсуждают на мероприятии успешные проекты, посещают круглые столы и мастер-классы, а по итогам награждают лучших. И радио "Губерния" - в их числе!

За годы работы по результатам всероссийских и международных конкурсов в копилке телерадиокомпании значится больше полусотни наград. Мы работаем 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Коллективом холдинга сделано многое, чтобы "ГУБЕРНИЮ" было интересно слушать, смотреть и читать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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