"Я съездила во Францию и это перевернуло мою жизнь": как сейчас живут самарские "учителя года"

1 октября подвели итоги второго очного тура федерального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» – 2019. Самарская участница – учитель русского языка и литературы Ольга Трошинская достойно выступила на конкурсе, однако по решению жюри не вошла в число лауреатов. Но домой девушка вернулась довольная с новыми идеями, планами, которые нужно начинать воплощать прямо сейчас. Мы же в преддверии профессионального праздника всех учителей решили вспомнить, как выступали наши педагоги на конкурсе на различных его этапах. И узнать, помог ли он им в профессиональной карьере.

Татьяна Стародубова, «Учитель года»- 1998:

Привезла в Самару систему Илоны Давыдовой и не смогла смириться с жизнью без уроков

Татьяна Стародубова стала первым учителем начальных классов Самарской области, которая сумела завоевать победу на региональном этапе

Татьяна Стародубова участвовала в конкурсе «Учитель года» больше 20 лет назад – в 1998 году. Она стала первым учителем начальных классов Самарской области, которая сумела завоевать победу на региональном этапе, обойдя коллег-«предметников».

- Конкурс «Учитель года» кардинально меняет взгляд на профессию, этот опыт несравним ни с одними курсами повышения квалификации, - поделилась воспоминаниями Татьяна Владимировна. - Для меня очень важной стала оценка и признание именно со стороны коллег. 1998 год – время, когда в Самаре только-только начали появляться разные нестандартные методики обучения, игровые технологии, методы самооценки учеников, и, конечно, мои попытки внедрить их в своей работе встречали непонимание со стороны многих коллег и родителей. Именно участие в федеральном этапе конкурса убедило меня, что я все делаю правильно. А еще я привезла оттуда систему развивающего обучения Илоны Давыдовой – в то время в Самаре ее не было.

Победа в конкурсе послужила для Татьяны Стародубовой трамплином в карьере. Сначала ей предложили пост замдиректора гимназии «Перспектива», а пять лет назад она возглавила это учебное заведение.

- После того, как стала директором, мне пришлось отказаться от ведения уроков, и я просто не находила себе места, - делится она. - Поняла - это из-за того, что больше не захожу в класс как учитель, не вижу отдачи от детей. Тогда я стала периодически приходить на чужие уроки, сидеть на задней парте и просто смотреть, как идет урок. До сих пор так делаю!

Ирина Атапина, «Учитель года»-2012:

Мечтала стать криминалистом, но оказалась в кресле директора школы

Ирина Атапина мечтала стать криминалистом, но возглавила школу

Учитель химии школы №175 Ирина Атапина стала победителем регионального конкурса «Учитель года» в 2012 году. В юности она играла за сборную Самарской области по теннису и мечтала стать криминалистом, но судьба привела ее в школу - и в результате именно работа учителя стала делом всей ее жизни. А конкурс дал этой работе новое содержание.

- Жизнь на конкурсе научила меня работать в команде с единомышленниками, даже с теми, кого ты видишь впервые, ведь если поставлена задача, то ее надо решать здесь и сейчас, - рассказывает Ирина Михайловна. – Во время многих конкурсных испытаний требовалось решать необычные межпредметные задачи без предварительной подготовки. Благодаря этому я поняла, что у нас огромный запас знаний, которые не используются, и в критической ситуации рождается умение концентрироваться, быстро собирать в паззл даже то, что, казалось бы, давно-давно забыто.

После регионального этапа конкурса Ирина Михайловна сменила место работы и возглавила самарскую школу №29.

- В этой роли ежегодно готовлю к конкурсным испытаниям своих педагогов. С 2013 года ежегодно в школе есть победители конкурсов профессионального мастерства различных уровней, - делится успехами она. – После конкурса появилась потребность постоянно делиться всем, что знаю, чему учусь. Причем не думая о времени и своей занятости. А еще в моей жизни появилось много общественной работы, которая доставляет огромное удовольствие. Самарский «Клуб Учитель года» дает эту возможность: мастер-классы, открытые уроки в городе, области, других регионах.

Владимир Пономаренко, «Учитель года» - 2017:

Ушел из школы, но не из профессии

Владимир Пономаренко ушел из школы, но продолжает работать с детьми

До участия в конкурсе Владимир Пономаренко проработал школьным учителем математики всего три года – до этого молодой педагог преподавал в вузе.

- Я работал в 132-й школе, на базе которой проходил конкурс. Посмотрев на других участников, я понял, что ничем не хуже и решил: надо участвовать. Было трудно. Мы, учителя, часто верим в детей, но не верим в себя. Конкурс научил меня не сдаваться даже когда кажется, что ты уже ничего не можешь изменить. К победе отнесся спокойно, но, конечно, удивился, когда попал в ТОП-5 призеров всероссийского этапа.

Год назад один из лучших учителей страны ушел из школы. Говорит – устал от бюрократии и родителей, которые пытаются учить учителей, поэтому решил взять тайм-аут и переосмыслить свою жизнь. Впрочем, Владимир Пономаренко по-прежнему работает с детьми – занимается репетиторством и не собирается уходить из профессии.

- Мне нравится работать с детьми, вести занятия,- говорит он.- Я не исключаю, что вернусь в школу, но карьерных амбиций управленца у меня нет и должности, например, завуча или директора меня не интересуют.

Татьяна Быкова, «Учитель года»-2007:

«Конкурс подарил мне Францию и умение быть счастливой»

Татьяна Быкова открывает своим ученикам Францию

Преподаватель французского языка Татьяна Быкова стала победителем областного конкурса в 2007 году. Но на федеральном этапе ей не удалось одолеть соперников.

- Сначала я очень переживала по этому поводу, были даже мысли, что простому учителю в победители не пробиться, но потом поняла, что все к лучшему, - вспоминает она. – На конкурсе мне подарили поездку во Францию, которая перевернула мою жизнь.

Во Франции Татьяна Быкова завязала много интересных знакомств, и уже 12 лет возит в эту страну своих учеников – самарские школьники постоянно участвуют в интересных мероприятиях, фестивалях, знакомятся с французскими писателями и певцами.

- Во время конкурса я все пыталась понять, кто нравится жюри и детям, вывести формулу «идеального учителя», - признается Татьяна Быкова. - Но потом поняла, что для этого просто нужно быть самодостаточным человеком, уметь быть счастливым и дарить счастье другим людям. И я этому научилась!

Владимир Кильдюшкин, «Учитель года» - 2013

Научился работать на «длинных дистанциях» и проникся идеями культурологии

Владимир Кильдюшкин возглавил одну из самых больших самарских школФото: "КП" Архив

Учитель истории Владимир Кильдюшкин победил в региональном конкурсе в 2013 году – молодой педагог вошел в ТОП-5 лучших учителей страны и получил статуэтку Малого хрустального пеликана.

- Конкурс- это не одна неделя в Москве, это целый год подготовки, открытых уроков, семинаров. В результате получаешь умение ставить долгосрочные задачи, качественно готовиться и привлекать внешние ресурсы, - говорит он.

Эти умения помогли Владимиру Кильдюшкину в дальнейшей карьере – спустя пять месяцев после победы в конкурсе он получил приглашение стать директором школы и сейчас возглавляет образовательный центр в Южном городе.

- Я до сих пор веду уроки и не собираюсь отказываться от преподавания. На конкурсе я пообщался с педагогами, которые применяют культурологический подход и сейчас внедряю эти принципы в свою работу, - поделился педагог.

Как выступали самарские педагоги на всероссийском конкурсе "Учитель года":

2011 год: Алексей Осипов, учитель физической культуры школы №16 имени Н.Ф. Семизорова г. Тольятти - вошел в пятерку победителей конкурса, обладателей Малого хрустального пеликана

2013 год: Владимир Кильдюшкин, учитель истории и обществознания школы №121 - вошел в пятерку победителей конкурса, обладателей Малого хрустального пеликана

2014 год: Алексей Фоломкин, учитель информатики школы в селе Ягодное - вошел в пятерку победителей конкурса, обладателей Малого хрустального пеликана

2015 год: Сергей Кожережко, учитель истории и обществознания гимназии №1 - абсолютный победитель конкурса, единственный в самарской истории.

2016 год: Анжелика Зимина, учительница русского языка и литературы из ГБОУ СОШ №14 г. Сызрань - вошла в 15 лауреатов конкурса.

2017 год: Владимир Пономаренко, учитель математики и информатики школы №132, вошел в топ-5 лауреатов

2018 год: Екатерина Балькина, учитель информатики. Стала лучшей "Цифровой учительницей"