2019-10-04T13:22:15+03:00
Общество

"Я съездила во Францию и это перевернуло мою жизнь": как сейчас живут самарские "учителя года"

«КП-Самара» пообщалась с учителями года прошлых лет и выяснила, как конкурс повлиял на их жизнь и карьеру
Ольга НОВИКОВА
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Самарский учитель Сергей Кочережко еще в 2015 году получил "Хрустального пеликана"Самарский учитель Сергей Кочережко еще в 2015 году получил "Хрустального пеликана"
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1 октября подвели итоги второго очного тура федерального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» – 2019. Самарская участница – учитель русского языка и литературы Ольга Трошинская достойно выступила на конкурсе, однако по решению жюри не вошла в число лауреатов. Но домой девушка вернулась довольная с новыми идеями, планами, которые нужно начинать воплощать прямо сейчас. Мы же в преддверии профессионального праздника всех учителей решили вспомнить, как выступали наши педагоги на конкурсе на различных его этапах. И узнать, помог ли он им в профессиональной карьере.

Татьяна Стародубова, «Учитель года»- 1998:

Привезла в Самару систему Илоны Давыдовой и не смогла смириться с жизнью без уроков

Татьяна Стародубова стала первым учителем начальных классов Самарской области, которая сумела завоевать победу на региональном этапе

Татьяна Стародубова стала первым учителем начальных классов Самарской области, которая сумела завоевать победу на региональном этапе

Татьяна Стародубова участвовала в конкурсе «Учитель года» больше 20 лет назад – в 1998 году. Она стала первым учителем начальных классов Самарской области, которая сумела завоевать победу на региональном этапе, обойдя коллег-«предметников».

- Конкурс «Учитель года» кардинально меняет взгляд на профессию, этот опыт несравним ни с одними курсами повышения квалификации, - поделилась воспоминаниями Татьяна Владимировна. - Для меня очень важной стала оценка и признание именно со стороны коллег. 1998 год – время, когда в Самаре только-только начали появляться разные нестандартные методики обучения, игровые технологии, методы самооценки учеников, и, конечно, мои попытки внедрить их в своей работе встречали непонимание со стороны многих коллег и родителей. Именно участие в федеральном этапе конкурса убедило меня, что я все делаю правильно. А еще я привезла оттуда систему развивающего обучения Илоны Давыдовой – в то время в Самаре ее не было.

Победа в конкурсе послужила для Татьяны Стародубовой трамплином в карьере. Сначала ей предложили пост замдиректора гимназии «Перспектива», а пять лет назад она возглавила это учебное заведение.

- После того, как стала директором, мне пришлось отказаться от ведения уроков, и я просто не находила себе места, - делится она. - Поняла - это из-за того, что больше не захожу в класс как учитель, не вижу отдачи от детей. Тогда я стала периодически приходить на чужие уроки, сидеть на задней парте и просто смотреть, как идет урок. До сих пор так делаю!

Ирина Атапина, «Учитель года»-2012:

Мечтала стать криминалистом, но оказалась в кресле директора школы

Ирина Атапина мечтала стать криминалистом, но возглавила школу

Ирина Атапина мечтала стать криминалистом, но возглавила школу

Учитель химии школы №175 Ирина Атапина стала победителем регионального конкурса «Учитель года» в 2012 году. В юности она играла за сборную Самарской области по теннису и мечтала стать криминалистом, но судьба привела ее в школу - и в результате именно работа учителя стала делом всей ее жизни. А конкурс дал этой работе новое содержание.

- Жизнь на конкурсе научила меня работать в команде с единомышленниками, даже с теми, кого ты видишь впервые, ведь если поставлена задача, то ее надо решать здесь и сейчас, - рассказывает Ирина Михайловна. – Во время многих конкурсных испытаний требовалось решать необычные межпредметные задачи без предварительной подготовки. Благодаря этому я поняла, что у нас огромный запас знаний, которые не используются, и в критической ситуации рождается умение концентрироваться, быстро собирать в паззл даже то, что, казалось бы, давно-давно забыто.

После регионального этапа конкурса Ирина Михайловна сменила место работы и возглавила самарскую школу №29.

- В этой роли ежегодно готовлю к конкурсным испытаниям своих педагогов. С 2013 года ежегодно в школе есть победители конкурсов профессионального мастерства различных уровней, - делится успехами она. – После конкурса появилась потребность постоянно делиться всем, что знаю, чему учусь. Причем не думая о времени и своей занятости. А еще в моей жизни появилось много общественной работы, которая доставляет огромное удовольствие. Самарский «Клуб Учитель года» дает эту возможность: мастер-классы, открытые уроки в городе, области, других регионах.

Владимир Пономаренко, «Учитель года» - 2017:

Ушел из школы, но не из профессии

Владимир Пономаренко ушел из школы, но продолжает работать с детьми

Владимир Пономаренко ушел из школы, но продолжает работать с детьми

До участия в конкурсе Владимир Пономаренко проработал школьным учителем математики всего три года – до этого молодой педагог преподавал в вузе.

- Я работал в 132-й школе, на базе которой проходил конкурс. Посмотрев на других участников, я понял, что ничем не хуже и решил: надо участвовать. Было трудно. Мы, учителя, часто верим в детей, но не верим в себя. Конкурс научил меня не сдаваться даже когда кажется, что ты уже ничего не можешь изменить. К победе отнесся спокойно, но, конечно, удивился, когда попал в ТОП-5 призеров всероссийского этапа.

Год назад один из лучших учителей страны ушел из школы. Говорит – устал от бюрократии и родителей, которые пытаются учить учителей, поэтому решил взять тайм-аут и переосмыслить свою жизнь. Впрочем, Владимир Пономаренко по-прежнему работает с детьми – занимается репетиторством и не собирается уходить из профессии.

- Мне нравится работать с детьми, вести занятия,- говорит он.- Я не исключаю, что вернусь в школу, но карьерных амбиций управленца у меня нет и должности, например, завуча или директора меня не интересуют.

Татьяна Быкова, «Учитель года»-2007:

«Конкурс подарил мне Францию и умение быть счастливой»

Татьяна Быкова открывает своим ученикам Францию

Татьяна Быкова открывает своим ученикам Францию

Преподаватель французского языка Татьяна Быкова стала победителем областного конкурса в 2007 году. Но на федеральном этапе ей не удалось одолеть соперников.

- Сначала я очень переживала по этому поводу, были даже мысли, что простому учителю в победители не пробиться, но потом поняла, что все к лучшему, - вспоминает она. – На конкурсе мне подарили поездку во Францию, которая перевернула мою жизнь.

Во Франции Татьяна Быкова завязала много интересных знакомств, и уже 12 лет возит в эту страну своих учеников – самарские школьники постоянно участвуют в интересных мероприятиях, фестивалях, знакомятся с французскими писателями и певцами.

- Во время конкурса я все пыталась понять, кто нравится жюри и детям, вывести формулу «идеального учителя», - признается Татьяна Быкова. - Но потом поняла, что для этого просто нужно быть самодостаточным человеком, уметь быть счастливым и дарить счастье другим людям. И я этому научилась!

Владимир Кильдюшкин, «Учитель года» - 2013

Научился работать на «длинных дистанциях» и проникся идеями культурологии

Владимир Кильдюшкин возглавил одну из самых больших самарских школ Фото: "КП" Архив

Владимир Кильдюшкин возглавил одну из самых больших самарских школФото: "КП" Архив

Учитель истории Владимир Кильдюшкин победил в региональном конкурсе в 2013 году – молодой педагог вошел в ТОП-5 лучших учителей страны и получил статуэтку Малого хрустального пеликана.

- Конкурс- это не одна неделя в Москве, это целый год подготовки, открытых уроков, семинаров. В результате получаешь умение ставить долгосрочные задачи, качественно готовиться и привлекать внешние ресурсы, - говорит он.

Эти умения помогли Владимиру Кильдюшкину в дальнейшей карьере – спустя пять месяцев после победы в конкурсе он получил приглашение стать директором школы и сейчас возглавляет образовательный центр в Южном городе.

- Я до сих пор веду уроки и не собираюсь отказываться от преподавания. На конкурсе я пообщался с педагогами, которые применяют культурологический подход и сейчас внедряю эти принципы в свою работу, - поделился педагог.

Как выступали самарские педагоги на всероссийском конкурсе "Учитель года":

2011 год: Алексей Осипов, учитель физической культуры школы №16 имени Н.Ф. Семизорова г. Тольятти - вошел в пятерку победителей конкурса, обладателей Малого хрустального пеликана

2013 год: Владимир Кильдюшкин, учитель истории и обществознания школы №121 - вошел в пятерку победителей конкурса, обладателей Малого хрустального пеликана

2014 год: Алексей Фоломкин, учитель информатики школы в селе Ягодное - вошел в пятерку победителей конкурса, обладателей Малого хрустального пеликана

2015 год: Сергей Кожережко, учитель истории и обществознания гимназии №1 - абсолютный победитель конкурса, единственный в самарской истории.

2016 год: Анжелика Зимина, учительница русского языка и литературы из ГБОУ СОШ №14 г. Сызрань - вошла в 15 лауреатов конкурса.

2017 год: Владимир Пономаренко, учитель математики и информатики школы №132, вошел в топ-5 лауреатов

2018 год: Екатерина Балькина, учитель информатики. Стала лучшей "Цифровой учительницей"

ИСТОЧНИК KP.RU

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