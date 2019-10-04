Номинации конкурса «Клиника года» - 2019 в Самарской области

Как проголосовать за участника конкурса «Клиника года - 2019» в Самаре

В Самаре стартовал очередной конкурс Клиника года. Лучшую клинику - 2019 выбирает kp.ru совместно с читателями нашего сайта. Выбрать победителя можно в каждой номинации. Конкурс продлится до 31.12.2019.

Вы можете отдать свой голос за клинику, санаторий, больницу, в которой работают ваши любимые врачи. Проголосовать можно на нашем сайте, по телефону (846) 270-69-10. Поддерживайте тех, кого цените.

В каких номинациях выбирают победителя конкурса «Клиника года - 2019» в Самаре

1.Лучшая многопрофильная клиника

В номинации принимают участие многопрофильные клиники и больницы Самарской области, оказывающие весь комплекс необходимых медицинских услуг для профилактики, лечения и сохранения здоровья взрослых и детей. Наличие отделений, собственной лабораторно-диагностической базы и т.д.

2. Лучшая клиника семейного здоровья

В номинации принимают участие клиники и больницы Самарской области, оказывающие весь комплекс необходимых медицинских услуг для профилактики, лечения и сохранения здоровья взрослых и детей. Возможность посещения клиники всей семьей.

3. Клиника с лучшим сервисом

В номинации принимают участие любые клиники, больницы, медицинские центры и кабинеты Самарской области.

4. Лучшая детская клиника

В номинации принимают участие клиники и больницы Самарской области, оказывающие весь комплекс медицинских услуг для детей (до 18 лет).

5. Лучшая стоматология для взрослых

В номинации принимают участие больницы, клиники, отделения, медицинские центры и кабинеты, оказывающие стоматологические услуги для взрослого населения Самарской области.

6. Лучшая офтальмологическая клиника

В номинации принимают участие больницы, клиники, отделения, медицинские центры и кабинеты, оказывающие услуги по диагностике, лечению и хирургии в области офтальмологии.

7. Лучшая клиника для лечения сердечно-сосудистых заболеваний

В номинации принимают участие больницы, клиники, отделения, медицинские центры и кабинеты, оказывающие услуги по диагностике, профилактике и лечению заболеваний системы кровообращения, среди которых инсульты, заболевания сердца, артерий и вен.

8. Лучший травмпункт

В номинации принимают участие травмпункты г.Самары и Самарской области.

9. Лучшая клиника для лечения ЛОР-заболеваний

В номинации принимают участие больницы, клиники, отделения, медицинские центры и кабинеты, оказывающие услуги в области лечения лор-органов.

10. Лучшая клиника в области детской неврологии

В номинации принимают участие больницы, клиники, отделения, медицинские центры и кабинеты, оказывающие услуги по лечению болезней нервной системы для детей до 18 лет.

11. Лучшая клиника в области репродуктивного здоровья и планирования семьи

В номинации принимают участие больницы, клиники, отделения, медицинские центры и кабинеты, оказывающие услуги в области лечения бесплодия, планирования беременности, женского и мужского здоровья, детского здоровья и генетики.

12. Лучший роддом Самарской области

В номинации принимают участие родильные дома г. Самары и Самарской области.

13. Лучшая диагностическая лаборатория

В номинации принимают участие диагностические лаборатории, центры, кабинеты, оказывающие услуги по различным видам диагностики организма (лабораторные исследования, УЗИ, МРТ, ЭКГ и т.д.)

14. Здоровье и красота

В номинации принимают участие больницы, клиники, отделения, медицинские центры и кабинеты, оказывающие услуги в области косметологии и пластической хирургии, а также центры по снижению веса.

15. Услуги в области генетических исследований

Лучшее медицинское учреждение предоставляющее услуги в области генетических исследований.

16. Лучшее санаторно-курортное учреждение

В номинации принимают участие санатории, санатории-профилактории г. Самары и Самарской области, оказывающие лечебно-оздоровительные услуги круглый год.

17.1. Лучшая городская поликлиника г.о. Самары

В номинации принимают участие клиники и больницы Самары

17.2. Лучшая городская поликлиника г.о. Тольятти

В номинации принимают участие клиники и больницы Тольятти

18. За здоровый образ жизни

В номинации принимают участие больницы, клиники, отделения, медицинские центры и кабинеты, оказывающие услуги по лечению и избавлению от наркологической, алкогольной, никотиновой и других зависимостей.

19. Профилактика и медосмотр

В номинации принимают участие мед. центры г. Самары и Самарской области, оказывающие услуги по оформлению медицинских справок для получения водительских прав, лицензии на оружие, приема на работу, поступления в вуз; услуги по проведению профосмотров для организаций; оформлению медкнижек.

20. Лучшая аптека

Лучшее аптечное учреждение Самары и Самарской области