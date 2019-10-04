Выбираем лучших: в Самаре стартует конкурс "Клиника года - 2019"

В Самаре стартовал конкурс "Клиника года - 2019". Он проходит в регионе при информационной поддержке "КП-Самара" уже в четвертый раз, а в России проект существует с 2014 года.

Определение победителей производится в 20 номинациях, а оценивает работу клиник, больниц и поликлиник самое строгое жюри - сами пациенты. Голосование проводится на сайте kp.ru. Победители получают дипломы и статуэтки на итоговом торжественном мероприятии.

Цель проекта "Клиника года - 2019" - узнать, какие именно медицинские учреждения пользуются у жителей город наибольшим доверием и почетом. Также мы помогаем наладить диалог между пациентами и персоналом клиник и показать медикам, насколько их усилия ценны для каждого жителя города.

Вы также можете поделиться своим мнением о работе клиники или больницы, сказать спасибо врачу, который сделал для вас много доброго и полезного.

О том, как проходит конкурс, мы будем писать на сайте samara.kp.ru, в газете "Комсомольская правда - Самара", интервью со специалистами вы сможете услышать на радио "КП-Самара" 98,2 FM.

Узнавайте важную и полезную медицинскую информацию и следите за ходом голосования, поддерживая тех, кто важен для вас.

Также на страницах проекта вы можете узнать полезную информацию о самарских клиниках, узнать, с какими проблемами здесь помогают справиться.